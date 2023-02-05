3 مواجهات للجودو في ختام «باريس غراند سلام»

المصدر: (باريس - وام)

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يخوض منتخبنا الأول للجودو اليوم 3 مواجهات في ختام بطولة «باريس غراند سلام»، وتشهد منافسات اليوم الختامي تصفيات الوزن المتوسط والثقيل بمشاركة 3 من لاعبي منتخبنا في ضوء ما أسفرت عنه قرعة البطولة، حيث يلتقي لاعبنا تلال شفيلي مع البطل البرازيلي سانتوس إدواردو في وزن تحت 81 كجم، ويخوض لاعبنا جريجوري أرام المواجهة مع الألماني تريبيل ادوارد في وزن تحت 90 كجم، ويلتقي لاعبنا ظفار كوسوف مع الألماني كوربجويت جارسيا داريو في تصفيات وزن تحت 100 كجم.

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