مهرجان زايد للمحامل الشراعية ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي سيقام لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وبمشاركة ما يقرب من 100 محمل، من مختلف إمارات الدولة، وعلى متنها أكثر من 2000 بحار لرسم لوحة تراثية جديدة لسباقات المهرجان.

وينطلق السباق في الساعة الواحدة ظهراً، من منطقة غربي النوف باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي. ويأتي تنظيم السباق ضمن مشاركات نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أنشطة وفعاليات مهرجان زايد المليئة بمفردات التراث الإماراتي العريق، والتي تحمل رسالة الآباء والأجداد النبيلة، وإيصالها إلى الأجيال.

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