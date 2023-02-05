روتي وجوتيمي وجيليت يقدن نخبة السيدات في ماراثون دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تهيمن النخب الإثيوبية على قائمة الدخول في مسابقة ماراثون دبي للسيدات لعام 2023، حيث تستهدف روتي آغا ومواطنتاها جوتيمي شون وجيليت بوركا، التتويج بلقب مسابقة أكبر ماراثون في الشرق الأوسط، والمقرر في مدينة إكسبو 12 فبراير الجاري. وتعد روتي آغا (29 عاماً)، أفضل رياضية في سباقات الماراثون.

وفي حين، تحمل روتي آغا، 3 ميداليات في ماراثون ماجورز، ولديها تاريخ مثير للإعجاب، فإن مواطنتها جوتيمي شون، تعرف تماماً ما يمكن توقعه في دبي، بعد أن احتلت المركز الثاني في المرة الأخيرة التي شاركت فيها في ماراثون دبي يناير 2020.

وحققت جوتيمي شون (31 عاماً)، الوصافة خلف البطلة ديجيفا وركنيش، وسجلت حينها أفضل رقم شخصي لها وقدره (2:20:11) ساعة، وتتطلع العداءة الإثيوبية التي احتلت المركز الخامس العام الماضي في ماراثون سيئول، إلى استخدام تلك الخبرة بماراثون دبي العالمي، للانطلاق بشكل أقوى. في حين، تعود أيضاً جيليت بوركا (37 عاماً)، إلى الشرق الأوسط بخبرة الجري في الخليج، ففي 2018، تمتعت العداءة الإثيوبية بعام ناجح، وبدأت باحتلال المركز السادس وتحقيق أفضل رقم شخصي في دبي، وقدره (2:20:45) ساعة، قبل أن تفوز بماراثون أوتاوا في كندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز