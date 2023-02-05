نهائي لبناني خالص في ختام «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تختتم اليوم النسخة 32 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي في قاعة راشد بن حمدان في نادي النصر، وانطلقت فعالياتها في 27 يناير الماضي بمشاركة 9 فرق من لبنان وسوريا وتونس والمغرب والفلبين وليبيا بالإضافة لمنتخب الإمارات الوطني. ويغلب على اليوم الختامي النكهة اللبنانية الخالصة بعد أن ضمنت الفرق اللبنانية اللقب بوصول دينامو للمباراة النهائية بعد فوزه مساء أمس على الأفريقي التونسي بصعوبة وبنتيجة 81 - 78، بعد مباراة مثيرة في انطلاقة الدور نصف النهائي، وسيكون الطرف الثاني لبنانياً أيضاً «الرياضي أو بيروت» وهما صاحبا المواجهة الثانية في نصف النهائي فيما سيلعب الأفريقي التونسي على الميدالية البرونزية في المباراة التي تسبق النهائي اليوم. ووجدت الفرق اللبنانية الثلاثة، دينامو وبيروت والرياضي في المربع الذهبي مع الأفريقي التونسي، وجاء وصول الأربعة الكبار للدور نصف النهائي بعد فوز دينامو على سلام المغربي 68 - 59 وبيروت على الإمارات 76 - 73 والرياضي على سترونج الفلبيني 105 - 97 والأفريقي على النصر الليبي 74 - 64.

أصداء

وكان منتخبنا الوطني خسر بصعوبة وبفارق 3 نقاط فقط، حرمته الحضور في مربع الكبار في مباراته أمام بيروت قبل 11 ثانية فقط من نهاية المباراة، نتيجة خطأ لم يستغله المنتخب حينما كانت الكرة بحوزته والنتيجة لمصلحة بيروت بفارق نقطة واحدة، وكانت بمقام فرصة ذهبية للتسجيل والتقدم في النتيجة على حساب منافس قوي مدعم بنخبة من اللاعبين المحليين والأجانب، ورغم الخسارة إلا أن الارتياح بدا على المسؤولين والجهازين الفني والإداري وفي مقدمتهم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة والذي حرص على لقاء اللاعبين مباشرة بعد المباراة قائلاً لهم: «لقد أسعدتمونا بأدائكم الرائع وآمل أن تترجموا عروضكم المشرفة في هذه البطولة في مشاركتكم المقبلة في تصفيات غربي آسيا التي تفصلنا عنها أيام قليلة وإنني على قناعة بأنكم ستشرفون سلة الإمارات في الاستحقاقات المقبلة ولا تنسوا أنكم خسرتم أمام فريق مرشح يفوقكم خبرة فشكراً لكم والشكر موصول للجهازين الفني والإداري على الجهود التي بذلت طوال مشوار البطولة».

وبدوره، أثنى الدكتور منير بن حبيب المدير الفني على العرض الذي قدمه فريقه أمام فريق كبير ومرشح يملك كوكبة من اللاعبين المحليين والأجانب قائلاً: «فارق الخبرة رجح كفة الفريق المنافس علماً أن المنتخب شارك في البطولة بغياب ثلاثة أساسيين وهم جاسم محمد وراشد الزعابي ومحمد عبد اللطيف». وذكر ابن حبيب أنه أشرك اللاعب الأمريكي جوليوس في الربع الأول فقط لأسباب فنية لإتاحة الفرصة أمام بقية اللاعبين للاستفادة من اللقاء .

8 جوائز

حددت اللجنة المنظمة 8 جوائز للتميز في البطولة سيتم تقديمها في اليوم الختامي وهي أفضل صانع ألعاب، جناح، لاعب ارتكاز، هداف البطولة، هداف 3 نقاط، لاعب شامل، لاعب واعد، مدرب وينال كل منهم ألف دولار مقدمة من الشركات الراعية.

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