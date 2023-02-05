راشد البلوشي بطل سباق «هواة السلم للدراجات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فاز راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا، بلقب سباق الهواة الإماراتيين الثاني، خامس سباقات الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

ونجح راشد البلوشي في خطف لقب السباق الذي أقيم مساء أمس في محمية المرموم الطبيعية في منطقة السلم، والذي امتد لمسافة 137 كلم، وبمشاركة 108 متسابقين، على الصعيد الفردي، أو على صعيد فرق، وهي: شرطة دبي، الشعفار جميرا، الوثبة، تورك، فريق جهاز أمن الدولة بدبي، ربدان، ياسي، شباب الأهلي، النصر وأبوظبي للدراجات الهوائية. وحل وصيفاً أحمد قايد من شرطة دبي، والثالث طارق عبيد من شباب الأهلي، وعلى صعيد ترتيب الفرق، احتل فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية المركز الأول، وجاء فريق شرطة دبي ثانياً، وفريق شباب الأهلي - الهواة بالمركز الثالث. وحصل راشد البلوشي على جائزة مالية تبلغ 200 ألف درهم، علماً أن الجوائز المالية المخصصة للسباق تبلغ مليون درهم ، ويحصل الوصيف على 150 ألفاً، وينال الثالث 100 ألف، والرابع 80 ألفاً، والخامس 70 ألفاً، ويحصل أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 على مبلغ 25 ألف درهم لكل منهم.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتوجيهات سموه الحكيمة والدعم اللامحدود لبطولة السلم للدراجات الهوائية. وقال : قدم المشاركون الهواة أداءً قوياً، كشف عن تطور كبير في مستوياتهم، حيث تجاوز معدل سرعتهم أكثر من 43 كلم في الساعة، برغم قوة الرياح الجانبية التي بلغت سرعتها في بعض الأحيان 25 كلم في الساعة، وهو الأمر الذي يؤكد تحقيق هذه البطولة أهدافاً كبيرة وعدة في مقدمتها نشر ممارسة هذه الرياضة وتطوير مستويات المشاركين من مختلف الفئات، مما رفع عدد المشاركين في هذا الموسم إلى أكثر من ألف دراج.

على جانب آخر، يقام اليوم الأحد سباق النخبة للسيدات بمشاركة 89 متسابقة من 27 جنسية مختلفة، بشكل فردي و19 فريقاً، وذلك لمسافة 137 كلم، وبجوائز مالية تبلغ 735 ألف درهم .

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