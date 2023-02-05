خطة مشتركة لتأمين طواف الإمارات للسيدات في دبي

المصدر: دبي - وام

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أقرت اللجنة الأمنية لطواف الإمارات للسيدات 2023 بدبي وضع خطة أمنية مشتركة لتأمين مسار الطواف وحركة السير في فترة إقامة السباق عقب سلسلة اجتماعات تنسيقية. وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، رئيس اللجنة الأمنية للطواف: وضعت اللجنة جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة للمتسابقين، ولتسيير الحركة المرورية وسلاستها لمستخدمي الطريق، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع لإظهار الصورة المشرفة للإمارة وخصوصاً في تنظيم حركة السير. وأشار إلى أن اللجنة الفنية برئاسة العقيد عبدالله الكاش، مدير إدارة الفعاليات، والنقيب جاسم محمد عبدالله، رئيس قسم الفعاليات، والفرق المعنية من الجهات المعنية قامت بإجراء مسح ميداني للمسارات واختيار المسارات المناسبة.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستقام 9 الجاري في دبي، حيث ستكون نقطة الانطلاق من ميناء راشد، مروراً بشارع الميناء، ثم شارع الخليج، وشارع بني ياس، ثم شارع الرباط، وشارع طرابلس، وشارع الشيخ حمدان بن زايد، ثم شارع المنامة، ثم شارع رأس الخور، وشارع دبي العين، مروراً بشارع الميدان، ثم شارع الحديقة، ثم شارع الوصل، ثم شارع أم سقيم، ثم شارع القدرة، ثم شارع الشيخ حمدان بن زايد، ثم شارع حصة، مروراً بمدينة دبي الرياضية، ثم شارع خدمات في شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم شارع حصة، مروراً بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وختاماً في دبي هاربر.

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