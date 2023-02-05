شباب الأهلي بطل«عربية الكاراتيه»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توج فريق سيدات شباب الأهلي، بطلاً للأندية العربية الخامسة للكاراتيه بالكويت، بفوزه في المباراة النهائية للكوميتيه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والذي نال المركز الثاني.

ووصل شباب الأهلي، للنهائي، بعد منافسة قوية مع أندية الشباب البريكي الجزائري، الفتاة الكويتي والنصر السعودي، وخاضت بطلاته هلا خالد بن حيدر، شمسة علي المشرخ، أحلام حمدي ومنة شعبان، مواجهات قوية، وحسمن العديد من الجولات لمصلحتهن، فيما بلغ فريق الشارقة النهائي بعد فوزه على النصر السعودي، الفتاة الكويتي والبريكي الجزائري.

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