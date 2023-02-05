فضية لـ «الشارقة للمرأة» في «كاراتيه العرب» بالكويت

المصدر: الشارقة - وام

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نال فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الفضية لبطولة الأندية العربية الخامسة للكاراتيه التي أسدل الستار على منافساتها المثيرة أمس في الكويت بتنظيم الاتحاد الكويتي، وإشراف الاتحاد العربي للكاراتيه. وجاء حصول فريق النادي على الميدالية الفضية في جماعي الكوميتيه إثر خسارته أمام نظيره فريق نادي شباب الأهلي في المباراة النهائية.

وبلغ فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة نهائي بطولة الأندية العربية للكاراتيه بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزه على فرق النصر السعودي والفتاة الكويتي والبريكي الجزائري قبل أن يصطدم بشقيقه فريق شباب الأهلي في المباراة النهائية المثيرة.

وأوضحت زرقاء اليمامة إدارية فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى أن مشاركة النادي في البطولة العربية للكاراتيه، جاءت لوضع اسم وهوية نادي الشارقة الرياضي للمرأة على الخارطة العربية وإظهاره بصورة لائقة وسط المشاركة العربية الواسعة، منوهة إلى أن فريق النادي كان قاب قوسين أو أدنى من خطف اللقب العربي لكنه خسر النهائي لمصلحة شقيقه شباب الأهلي.

وشددت على أن فوز فريق النادي بفضية العرب يمثل تتويجاً عملياً لدعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ورؤية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وحرصها الدائم على ضرورة تحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل الرياضية الخارجية..لافتة إلى أن الفضية العربية تعتبر دافعاً قوياً لفريق النادي في مواصلة مشوار تألقه في المشاركات القادمة مثنية على الجهود الجماعية لنجمات فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

من جانبها، وصفت هالة البودي مدربة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة الفوز بالميدالية الفضية في البطولة العربية للكاراتيه بالمهمة، مشيرة إلى أن الحصول على المراكز المتقدمة هدف دائم في جميع مشاركات فريق النادي إضافة إلى الاحتكاك مع أقوى فرق الكاراتيه في العالم.

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