دولية الفجيرة العاشرة للتايكواندو تنطلق غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تشهد الفجيرة صباح غدٍ الأحد انطلاقة البطولة الدولية العاشرة للتايكواندو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو، وتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وتتجه الأنظار اليوم إلى قاعة «مجمع زايد» لمتابعة البطولة الدولية التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين المصنفين دولياً في لعبة التايكواندو، ويطمحون إلى زيادة تصنيفهم العالمي، خصوصاً وأن البطولة الدولية تندرج تحت تصنيف «جي 2»، وتستمر حتى 8 الجاري. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن مشاركة قرابة 400 لاعب ولاعبة في بطولة الفجيرة الدولية العاشرة من 38 دولة من مختلف قارات العالم.

تطور

وعبّر د.أحمد الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده بطولة الفجيرة بنسختها العاشرة، قائلاً: «نعتز كثيراً بأن بطولة الفجيرة الدولية وصلت إلى نسختها العاشرة هذا العام في دلالة واضحة على النجاح المستمر والتطور الكبير الذي تشهده البطولة كل عام بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة». ونوه بأن نادي الفجيرة للفنون القتالية سيحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه في عام 2013، وذلك على هامش البطولة.

مشاركة

بدوره أكد نادر أبوشاويش، مدير البطولة، مشاركة 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 38 دولة في بطولة الفجيرة العاشرة، المصنفة من عيار النجمتين، حيث سجلت دولة الإمارات الحضور الأعلى، بواقع 314 لاعباً ولاعبة، إضافة إلى مشاركة 44 لاعبة من نادي الفجيرة، الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع الرياضي الإماراتي بتعزيز رياضة المرأة الإماراتية وترسيخ الثقافة الرياضية والأنثوية.

من جانب آخر، عقد الاتحاد العربي للتايكواندو، صباح اليوم السبت، اجتماع المكتب التنفيذي في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش استضافة الإمارة النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب، وبطولة الفجيرة الدولية العاشرة، وافتتح إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، الاجتماع بالترحيب بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، والإشادة بالمستوى التنظيمي لبطولة كأس العرب، التي اختتمت أمس بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو، حيث شكر الهلالي جهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والنجاح الكبير الذي حققته على مدار اليومين الماضيين.

من جانبه، شكر الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، واللجنة المنظمة العليا للبطولة، الحضور على الدعم المستمر للبطولات التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية، خصوصاً مع تزامن احتفال الفجيرة بمرور عشرة أعوام على انطلاقة البطولة في عام 2013، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم اللجنة المنظمة للوصول بالبطولة إلى أعلى المستويات. كما تخلل نهاية الاجتماع احتفال الاتحاد العربي للتايكواندو بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بحضور الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي، والوفد المرافق له.

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