"دبي الرياضي" يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن توقيع اتفاقية التعاون مع مجلس دبي الرياضي، كونها أحد أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2023.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: " بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تواصل الألعاب الحكومية تحقيق المزيد من النجاحات على جميع المستويات، كما تقدم الجديد من التحديات والمنافسات في كل نسخة وتؤكد أنها حدث العام وكل عام".

وأضاف: «نفخر في مجلس دبي الرياضي أن نواصل شراكتنا مع اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية التي حققت الكثير من النمو والتنوع على مستوى المشاركين ونوعية التحديات واستقطبت مشاركين ومشاهدين من مختلف الجنسيات والفئات لما تضمنته من تشويق واستنفار للقدرات البدنية والذهنية للمشاركين، وذلك لدورها في تعزيز ثقافة العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بين منتسبي المؤسسات والهيئات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص ومن دولة الإمارات وخارجها، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ستشهد النسخة الرابعة لهذا الحدث الرياضي المجتمعي الأكبر من نوعه استحداث فئة "تحدي المُدُن" التي ستزيد من روعة التنافس وتعزز من مكانة دبي ضمن نخبة المدن المنظمة للفعاليات الرياضية العالمية والداعمة لممارسة الرياضة التنافسية والمجتمعية على جميع المستويات ولجميع فئات المجتمع".

ومن جهته قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: "يقوم مجلس دبي الرياضي بدور رئيسي بتشجيع الأنشطة الرياضية والبدنية في إمارة دبي، ونحن سعداء بالتعاون المستمر الذي يؤكد أن الرياضة لا تؤثر تأثيراً مباشراً في فرق العمل الحكومية فحسب، بل تغرس أيضاً لدى مختلف فئات المجتمع أساليب حياة صحية، فلدى الرياضة قدرة على تنشيط الصحة العقلية والنفسية لدى الأفراد مما يعود بالنفع على خلق بيئة داعمة وممكنة للأفراد".



جدير بالذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الثلاث الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 3 آلاف مشاركة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع، وتستهدف تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية.

وتهدف الألعاب الحكومية إلى إبراز أهمية الرياضة في تحقيق أثر إيجابي كبير على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للأفراد وتحقيق التواصل بين المؤسسات والمدن من خلال المنافسات الرياضية. وتنظم هذه الدورة برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات".

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