«كهرباء دبي» راعياً فضياً للنسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية»

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دبي - وام

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي، شريكاً فضياً للدورة الرابعة من الألعاب الحكومية على التوالي، كونها إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رعاية الهيئة للألعاب الحكومية تنبع من حرصها على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، وقال: يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الفضي للنسخة الرابعة من الألعاب الحكومية، التي باتت حدثاً عالمياً يرسخ مكانة دبي على أجندة الفعاليات الرياضية، بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع الإماراتي، وجعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، بما يعزز تنافسية الإمارة في المجالات كافة.

مسؤولية مجتمعية

وأضاف: انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بدعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تحفيز تبني أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية، وتبرز القيم الإماراتية النبيلة، وترسخ روح الفريق الواحد وأواصر التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين جميع أفراد المجتمع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. ونحرص في الهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة، تشجع الموظفين على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، لدورها المهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية، ودعم الترابط الاجتماعي.

التزام

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: سعداء بهذه الرعاية، والتزام هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم الألعاب الحكومية للدورة الرابعة على التوالي، ولطالما أسهمت الهيئة بدعم المبادرات الرياضية في دبي إيماناً منها بأن الرياضة أداة فعّالة ومرنة تشجع على العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ الاحترام والتنافس الإيجابي فيما بين فرق العمل مما يمكّنهم لبلوغ الأهداف المنشودة في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الثلاث الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 3 آلاف مشاركة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع، وتهدف إلى تحقيق التواصل بين المؤسسات والمدن من خلال المنافسات الرياضية.

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