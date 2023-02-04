جزر دبي تستضيف «التجديف الحديث» و«صيد الأسماك» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف شواطئ جزر دبي التابعة لشركة نخيل اليوم تظاهرتين رياضيتين بحريتين ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم.

ويقام سباق دبي لقوارب التجديف الحديث الجولة الثانية من بطولة الإمارات، بمشاركة ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون على ألقاب 16 فئة بإشراف لجنة التجديف الحديث في اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث، ويقام السباق .

ضمن روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى في إطار اهتمام وحرص مجلس إدارة النادي على نشر الرياضات البحرية وإثراء الموسم بالأنشطة والفعاليات المختلفة بطموح استقطاب مواهب جديدة، تشارك في السباق فرق نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الحمرية وفريق النادي البريطاني للتجديف، وجامعة نيويورك أبوظبي وفريق دبي للتجديف ونادي مونتي للتجديف، حيث يتطلع كل فريق لحصد النجاح.

قوارب كاياك

وتقام الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك أمام جزر دبي للتنافس على لقبي فئتي الكنعد والمجموع العام لأنواع محددة من الأسماك هي السكل والجد والضلع والجش.وكشفت البطولة منذ انطلاقها قبل موسمين عن قاعدة عريضة من الجماهير من مختلف شرائح المجتمع ومن الجاليات المقيمة في الدولة. ورحب محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في الحدثين متمنياً لجميع المتسابقين والمتسابقات واللجان المنظمة التوفيق.

ووجه الشكر إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة للفعاليات ومن بينها شركة نخيل التي تدير «جزر دبي» على دورهم الكبير في إنجاح كافة التظاهرات الرياضية البحرية ولاتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث والذي سيشرف على منافسات سباق دبي الأول لقوارب التجديف الحديث.

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