إيلينا ريباكينا مرشحة للفوز بـ«مبادلة أبوظبي» للتنس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ستكون لاعبة التنس إيلينا ريباكينا، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لفردي التنس للسيدات، إحدى المرشحات للفوز ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في ملبورن. كما سيصل عدد من المتأهلين لنهائيات أستراليا المفتوحة إلى الإمارات، بمن في ذلك بطلان حائزان على «غراند سلام»، للمشاركة في البطولة، التي تمثل أول جولة من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تقام في أبوظبي بتنظيم أبوظبي الرياضي.

وشهدت بطولة غراند سلام 2023 منافسة شديدة بين أفضل اللاعبات في العالم، اللاتي تتجه أنظارهن الآن إلى أبوظبي، حيث تقام إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، على إستاد التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، في الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز