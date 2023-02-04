56 ميدالية ملونة حصاد الإمارات في ختام كأس العرب للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير - زيشان احمد

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توج الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو واللجنة العليا المنظمة للبطولة، بحضور الدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة الفائزين بميداليات بطولة كأس العرب الثالثة والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتم تكريم أصحاب الإنجازات الفردية.

وشهد اليوم الأخير من البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة من مختلف الأندية والمراكز، حيث تنافس أكثر من 500 لاعب ولاعبة ضمن فئتي الناشئين والواعدين للفوز بـ 157 ميدالية وزعت على أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ونالت أندية ومراكز ومنتخبات الإمارات الغلة الأكبر من الميداليات في جميع الفئات مع نهاية منافسات اليوم الثاني والأخير من البطولة والمتمثلة بـ 56 ميدالية ملونة من بينها 13 ميدالية ذهبية 11 ميدالية فضية 32 ميدالية برونزية، ومن هذه الميداليات كذلك كان نصيب منتخب الإمارات أربع ميداليات منها ميدالية فضية للاعب أحمد خالد وثلاث ميداليات برونزية تحققت عن طريق كل من مريم محمد وشما السويدي ويحيى عمر.

وحصد لاعبو ولاعبات السعودية 19 ميدالية ملونة من بينها 6 ميداليات ذهبية 5 ميداليات فضية 8 ميداليات برونزية، في حين حقق أندية ومراكز الأردن 18 ميداليات ملونة توزعت على 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 9 ميداليات برونزية. ونالت جمهورية مصر العربية 23 ميدالية ملونة من بينها 4 ذهبيات و9 ميداليات فضية 10 ميدالية برونزية.

وفي باقي النتائج حققت تونس 8 ميداليات ملونة من بينها 4 ذهبيات وسلطنة عمان 10 ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات والمغرب 4 ميداليات، من بينها ذهبيتان وثلاث ميداليات عراقية، من بينها ميداليتان ذهبيتان وذهبية للبحرين من أصل 6 ميداليات.

جوائز فردية

وفي الجوائز الفردية فاز بجائزة أفضل لاعب الفلسطيني عمر ياسر، وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى مدرب نادي النصر الإماراتي عبدالجليل، في حين أحرز المنتخب اليمني جائزة الروح القتالية، ونالت لاعبة نادي الفجيرة روان إبراهيم جائزة أفضل لاعبة واعدة، في حين حاز الحكام عبدالله العلي (الإمارات) وأمير برهوم (العراق) وأحمد العداربة (الأردن) ومليكة من كازخستان على جائزة الحكم الأفضل بالبطولة.

وأكد الدكتور أحمد الزيودي على أهمية استضافة بطولة كأس العرب قائلاً: «لقد حققت البطولة معايير النجاح الذي كنا نصبو إليه، وأظهرت مستويات كبيرة خصوصاً مع مشاركة نخبة من اللاعبين أصحاب الإنجازات، الأمر الذي يعكس أهمية البطولة بالنسبة للدول المشاركة».

وأشار الزيودي إلى أن بطولة كأس العرب تأتي ضمن مساعي نادي الفجيرة للفنون القتالية في استضافة أكبر عدد من الفعاليات الرياضية ضمن رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في استقطاب الفعاليات الرياضية وجعل إمارة الفجيرة وجهة لأبطال الرياضة.

بدوره أعرب نادر أبو شاويش، مدير البطولة، عن سعادته بالنجاح الفني الذي حققته البطولة من جانب الدول المشاركة قائلاً: «لقد كان مستوى التنافس حماسياً بين الفرق المشاركة، وشهدت البطولة ولادة نجوم في رياضة التايكواندو وهو ما نسعى إليه في نادي الفجيرة للفنون القتالية في رصد المواهب وصقلها للاستعدادات القادمة».

استقبال

وفي منحى آخر استقبل الدكتور أحمد الزيودي اليوم في الفجيرة، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونج وون شوي، والذي تأتي زيارته على هامش استضافة إمارة الفجيرة لبطولتي كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية اللتين تتزامنان مع احتفال الاتحاد الدولي للتايكواندو بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه.

اجتماع

وعلى صعيد متصل، سيعقد اليوم السبت اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو على هامش البطولتين، لمناقشة سبل تطوير الرياضة في المنطقة العربية، والاجتماع الفني الخاص لبطولة الفجيرة الدولية، والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة مساءً في فندق نوفوتيل، يليه اجتماع الحكام لمناقشة القوانين واللوائح الخاصة بالبطولة.

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