3 مباريات لمنتخبنا في «باريس غراند سلام» للجودو اليوم

المصدر: باريس - البيان

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يفتتح منتخبنا الأول للجودو مشاركته في بطولة «باريس غراند سلام» للجودو، بثلاث مباريات في الوزن الخفيف بقاعة أكور في العاصمة الفرنسية، وتلعب ميثاء النيادي في وزن تحت 52 كلغ، فيما تخوض باتسو ألتان منافسات وزن تحت 57 كلغم، وجورام أرام ضمن منافسات وزن تحت 66 كلغم للرجال، فيما يلعب غداً 3 من لاعبينا هم تلال شفيلي في وزن تحت 81 كلغم، وغريغوري أرام في وزن تحت 90 كلغم، وظفار كوسوف في وزن تحت 100 كلغم. ويسعى اللاعبون واللاعبات الحصول على أكبر رصيد من النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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