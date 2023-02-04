«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» تنطلق في سيدني اليوم للمرة الأولى

المصدر: سيدني - وام

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تصل جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو اليوم إلى محطة سيدني للمرة الأولى، لتنضم إلى جولات طوكيو ولندن وريو دي جانيرو وميامي وأبوظبي وموسكو وشنغهاي، في مرحلة جديدة من التوسع والانتشار بالعالم.

وتنطلق جولة سيدني بصالة كوايسنتر سيدني بالحديقة الأولمبية المجهزة بأفضل المعدات بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من 63 نادياً وأكاديمية يمثلون 25 دولة، بمن فيهم لاعبو ولاعبات منتخبنا الذي يستعد حالياً للمشاركة في بطولة آسيا. وتم تخصيص نزالات اليوم لمهرجان الجوجيتسو، ومنافسات الأساتذة، بينما تقام نزالات المحترفين غداً في مختلف الأحزمة والأوزان، ويديرها حكام دوليون،وخصصت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مليوناً ونصف المليون دولار جوائز لجولات أبوظبي غراند سلام حول العالم.

تطور

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وراء تطور ونهضة رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وسبب رئيسي في كل الإنجازات التي حققها أبناء وبنات الدولة في مختلف المحافل الدولية، على المستويات القارية والعالمية، بات منتخب الإمارات رقماً صعباً في كل البطولات، وأصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى في كل العالم.

وقال: «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، ولدت قوية لتبقى وتصل كل قارات العالم، ونحن فخورون باتساعها ووصولها إلى كل بقاع العالم، ومع انضمام محطة سيدني فإن البطولة تكتسب أرضاً جديدة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام لاعبي ولاعبات الإمارات في اكتساب خبرات دولية جديدة، من خلال مواجهة مختلف المدارس العالمية، وأتوجه بالشكر إلى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على جهودها المتواصلة في تنظيم البطولات بشكل احترافي يجذب اللاعبين المصنفين في العالم.

من جهته، أكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو اكتمال التجهيزات لإقامة البطولة التي تكتسب أهمية كبرى كون الفائز بالمركز الأول يحصل على 2000 نقطة تصنيفية في جائزة رابطة أبوظبي للمحترفين السنوية، كما أنها مفتوحة لمشاركة الأساتذة في كل الفئات بالنسبة للرجال، وفي فئة (ماسترز 1 للسيدات) ، فضلاً عن فئات الناشئين تحت وفوق 16 سنة، والأطفال والبراعم، والشباب والمحترفين.

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