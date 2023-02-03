منتخب السلة يودع «دولية دبي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ودع منتخبنا الوطني لكرة السلة، بطولة دبي الدولية، عقب خسارته أمام بيروت اللبناني بفارق ثلاثة نقاط فقط وبنتيجة (73-76)، لحساب الدور ربع النهائي، للبطولة التي تختتم مساء الأحد بصالة نادي النصر بدبي.

وضرب بيروت موعداً مع مواطنه الرياضي اللبناني في الدور نصف النهائي، في تكرار لسيناريو لقائهما في ختام دوري المجموعات مساء الأربعاء الماضي، الذي انتهى لصالح بيروت (88-76).

ونجح بيروت في ضمان انتصاره بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (19-11 و20-19)، فيما اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل في الربع الأول (21-21) ونيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (22-16)، التي لم تكن كافية للعودة بالمباراة.

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