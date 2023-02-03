90 إماراتيًا يتنافسون في البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل

المصدر: وام

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تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات البطولة المفتوحة للبادل تنس لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر على مدار يومين، وتعقبها نهائيات البطولة التأهيليّة للجولة العالميّة لأستاذة البادل في 12 فبراير الحالي بأبو ظبي.

كما انطلقت اليوم الجمعة فعاليات البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات، البطولة ‏المفتوحة لمواطني الإمارات، بمشاركة أكثر من 90 لاعباً إماراتياً من الرجال والسيدات من المستوى المتقدم، وتستمر فعالياتها حتى بعد غد الأحد في أكاديمية البادل العالمية بدبي.

وتقام الجولة الثانية للبطولة حصريًا لمواطني دولة الإمارات للتأهل لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في أبو ظبي.

وتشهد البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع جمعية الإمارات للبادل تنس ومجلس أبو ظبي الرياضي، مشاركة 46 فريقاً إماراتياً (30 للرجال و16 للسيدات)، في إطار البطولة المفتوحة لمواطني الإمارات.

وتشمل جولة التصفيات التمهيدية 32 لقاءً، وتقام فعاليات دور الـ16 والدور ربع النهائي يوم السبت 4 فبراير، وينطلق الدور نصف النهائي بعد غد الأحد.

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: "كان النجاح الذي أحرزته البطولة المفتوحة للمقيمين في الدولة الأسبوع الماضي في الشارقة مؤشراً واضحاً على الاهتمام المتزايد والإقبال الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة في الإمارات".

وتسعى البطولة لتعزيز نمو الرياضة في المنطقة، وتحفيز جيل جديد من لاعبي البادل في الشرق الأوسط. وتتكون البطولة التي تنظمها شركة "غلوبال مايس أورجنايزيشن ليمتد" بالتعاون مع "ماتش سبوت"، من 3 فئات من المنافسات تقام في أماكن مختلفة من الإمارات من 27 يناير إلى 12 فبراير، وهي البطولة ‏المفتوحة للمقيمين في الإمارات، والبطولة ‏المفتوحة لمواطني الإمارات، والبطولة ‏المفتوحة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقام النهائيات للجولات الـ6 في 12 فبراير في مركز أبو ظبي للبادل، حيث يحصل كل فريق فائز من الفرق الستة على البطاقة المؤهلة للعب أمام أفضل لاعبي البادل في العالم في الجولة التأهيلية لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل، والتي تقام من 18 إلى 20 فبراير الحالي في "321 سبورتس" بجزيرة الحديريات.

وبعدها، القرعة الرئيسية للبطولة الكبرى، التي تقام من 21 إلى 26 فبراير 2023 في باب النجوم بجزيرة الحديريات بأبوظبي.

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