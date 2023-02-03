«الشارقة للمرأة» يشارك في «كاراتيه العرب» بالكويت

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في بطولة الأندية العربية للكاراتيه في نادي اليرموك الكويتي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي، وإشراف الاتحاد العربي للكاراتيه، بمشاركة 15 نادياً من مختلف الدول العربية.

ووصل وفد نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى الكويت، وضم اللاعبات حوراء محمد العجمي وفاطمة خصيف، وسلفيا سيميرارو، ورضوى عرفة، إضافة إلى الإدارية زرقاء اليمامة، والمدربة هالة البودي، وأخصائية العلاج الطبيعي ريجيا جوميز. ويدشن فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مشواره في دور المجموعات في بطولة الأندية العربية بلقاء نظيره النادي السعودي، ثم يواجه الفريق الجزائري.

من جانبها، وصفت هند الحوسني، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، المشاركة في البطولة العربية للكاراتيه، بالمهمة، مشددة على أنها تندرج في إطار سياسة النادي في ضرورة المشاركة في مختلف البطولات، وإكساب لاعبات النادي أكبر قدر من الاحتكاك ورفع مستوى الخبرات لعموم اللاعبات.

وأضافت الحوسني قائلة: هدفنا دائماً في أي مشاركة هو الوقوف على منصات التتويج، وفي بطولة الأندية العربية في الكويت، نسعى وبقوة من أجل حصد الميداليات، وثقتنا كبيرة جداً في مقدرة نجمات فريق النادي في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة. كما شددت هند الحوسني على أن برنامج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للكاراتيه، حافل بالمشاركة في بطولات خارجية مهمة خلال المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز