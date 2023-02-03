دبا الحصن يكرم بطلات ألعاب القوى

المصدر: دبا الحصن - البيان

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أكد نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي على مواصلة دعمه وتأهيله للاعبات النادي من كافة الفرق، لتمثيل النادي في كافة المشاركات والبطولات، وإثبات قدرتهن على النجاح في المجال الرياضي، وقدرتهن على تحقيق الإنجازات وتعزيز سمعة الدولة، جاء ذلك خلال تكريم فريق ألعاب القوى للإناث أول من أمس، والذي حقق كأس بطولة نائب رئيس الدولة للجري لفئة الناشئات والأشبال، بالإضافة إلى 11 ميدالية ملونة، وذلك بمقر النادي وبحضور إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، وطالب علي الظهوري رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، وإبراهيم الحساوي مشرف فرق الألعاب الفردية.

من جانبه، توجه إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي، بالشكر وخالص التهاني لجميع اللاعبات، مشيداً بالإشراف والمتابعة من مشرفي لجنة الألعاب الفردية بما حققنه من إنجاز ونتائج لافتة رفعت من اسم النادي، وجعلت من النادي كياناً رياضياً متميزاً في مجال ألعاب القوى بفضل مثابرتهن وإخلاصهن ونتائجهن المميزة. كما أكد الدرمكي، مواصلة الدعم والرعاية والاهتمام لكافة اللاعبات في مختلف المراحل السنية ودعمهن من أجل إظهار صورة رياضية مشرفة لرياضة المرأة الإماراتية.

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