القرقاوي يحتفي بضيوف «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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احتفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الـ32 لكرة السلة في نسختها الـ 32 بالوفود المشاركة في البطولة خلال حفل غداء أقامه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة رئيس اللجنة العليا المنظمة على شرف الوفود المشاركة في مزرعته بالخوانيج، بحضور عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة نائب رئيس اللجنة، وسالم راشد المطوع الأمين العام لاتحاد كرة السلة مدير البطولة، ومحمد الحمادي مدير اتحاد كرة السلة ورؤساء الأندية اللبنانية المشاركة نديم حكيم، مازن طبارة وفيصل قلعاوي بالإضافة إلى رؤساء البعثات المشاركة وحشد من الإعلاميين.

وأعرب القرقاوي في كلمته بالمناسبة عن سعادته بعودة البطولة من جديد، خصوصاً أنها أصبحت ملتقى سنوياً مميزاً يجمع الأشقاء والأصدقاء بعد فترة توقف دامت عامين بسبب جائحة كورونا، معرباً عن ترحيبه وشكره للفرق التي حرصت على المشاركة في النسخة الحالية، ومتمنياً عودة من لم تمكنهم الظروف إلى المشاركة في النسخة المقبلة.

وأضاف القرقاوي: «وصول البطولة إلى نسختها الـ 32 تأكيد على أهمية دورها كـ ملتقى يجمع الأشقاء العرب والأصدقاء من كل بلدان العالم سواء للمشاركة أم التحكيم أم الأطقم الفنية، لذلك نرى في استمرارها ضرورة لتقوية وتعزيز العلاقات والروابط التي تزداد رسوخاً النسخة تلو الأخرى، وهذا جانب اجتماعي مهم تحرص عليه وتوجهنا به دائماً قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات مكاناً آمناً وقلباً مفتوحاً يضم الجميع، جنباً إلى جنب مع المكاسب الفنية لجميع الفرق المشاركة من الاحتكاك مع فرق متميزة نظيرة لها، كما نشيد بالحضور الجماهيري الكبير الذي أضفى رونقاً للمنافسات التي نأملها دائماً بعيدة عن أي توتر أو مشاحنات. كما قام القرقاوي، بتكريم رؤساء الوفود بدروع تذكارية علاوة على المؤسسات الإعلامية والجهات الداعمة والمتعاونة في التنظيم.

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