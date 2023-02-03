مذكرة تفاهم بين «دبي لأصحاب الهمم» و«الحسن المصرية»

المصدر: دبي - البيان

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وقع نادي دبي لأصحاب الهمم ومؤسسة الحسن لدمج «القادرون باختلاف» المصرية بمقر النادي، مذكرة تفاهم لتبادل أفضل التجارب لتمكين أصحاب الهمم من خلال الزيارات، والاستفادة من الخبرات تعزيزاً للتعاون في مختلف المجالات وفق أحدث الرؤى العلمية بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما. وقع المذكرة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي والدكتورة مى زين الدين المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتنص الاتفاقية أيضاً على تقديم الخدمات الفنية الخاصة بالكراسي المتحركة وتطوير الكوادر الإدارية والفنية.

كما اطلع وفد المؤسسة خلال زيارته لمرافق النادي على مبادرات «دبي لأصحاب الهمم» المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

من ناحيته وصف بالرقاد الزيارة بالمثمرة التي تأتي ضمن التعاون المشترك في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم. وقال: إن توقيع المذكرة هو مجرد بداية ونتطلع أن تحقق المرحلة المقبلة الأهداف المشتركة بين الجانبين وفق النهج المرسوم.

كما أشار بالرقاد إلى أن «دبي لأصحاب الهمم» يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات وترك بصمات بارزة في كافة المجالات، مبيناً أن النادي ظل ينظم العديد من البطولات العالمية والنسخ المختلفة لدولية فزاع، التي تؤكد مكانته المرموقة في الخريطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم».

من جانبها وصفت الدكتورة مى زين الدين، نادي دبي لأصحاب الهمم بالصرح الكبير والذي يعد نموذجاً يحتذى، مشيرة إلى أن نادي دبي ينافس المشاريع الأمريكية. وقالت: تحقق حلمي بما شاهدته في «دبي لأصحاب الهمم» الذي يخدم هذه الشريحة وفق أحدث المواصفات العالمية من أجل الاستفادة من خبراته على الصعد كافة ،وصولاً إلى ما نصبو إليه جميعاً وخصوصاً في ظل النجاحات المتلاحقة التي ظل يحققها على أرض الواقع والاهتمام الكبير الذي يحظى به.

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