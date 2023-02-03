أولى جولات الزوارق اللاسلكية على كاسر العاصمة غداًً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً السبت منافسات وتفاصيل الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية بحضور ومشاركة 34 متسابقاً في ثلاث فئات للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في لوحة جميلة ومميزة لاستمرار أجندة الموسم الرياضي البحري في العاصمة أبوظبي.

وتحمل هذه البطولة أهمية كبيرة لدى مجتمع المتسابقين في الرياضات البحرية، خاصة وأنها من الرياضات الحديثة والمنتشرة بشكل قوي على مستوى العالم في الفترة الماضية وتشهد مشاركة وحضوراً أكبر في كل مرة، وتنطلق البطولة اليوم على ثلاث فئات هي فئة الـ 2 سل وهي فئة الناشئين وفئة الـ 3 سل وهي فئة النوفيس وفئة الـ 4 سل وهي الخاصة بالمحترفين في المنافسة وأصحاب المستويات الفنية العالية.

وكانت المنافسة قد بدأت مساء أمس مع الاجتماع التنويري للمتسابقين عن بعد لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، ولاحقاً اليوم تنطلق التصفيات التمهيدية والتجارب الحرة ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الخامسة عصراً، وستبدأ التصفيات بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، ثم تنطلق بعدها الجولات ومحاولات التأهل للتصفيات النهائية، لتتم بعدها مراسم تتويج الفائزين.

من ناحيته، أكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، أن بطولة الزوارق اللاسلكية أخذت حيزاً كبيراً على مستوى التحدي بين المشاركين، خاصة مع تنوع الفئات المختلفة وقوة الزوارق، وقال: حظيت هذه البطولة بسمعة كبيرة وحضوراً في أوساط الشباب في الفترة الماضية ومستمرة في الانتشار بشكل كبير من خلال عدد المشاركين والإقبال على التسجيل في البطولة، وأضاف: نتوقع منافسة جميلة وقوية بين المشاركين في كافة الفئات اليوم ومشاهد متميزة من مسار السباق للوصول لمنصة التتويج.

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