محمد المطيوعي: الإمارات أرض خصبة لصناعة بطل إسكواش عالمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد مبارك المطيوعي، رئيس اتحاد الإمارات للإسكواش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرض خصبة لصناعة بطل عالمي في مختلف اللعبات، لا سيما في لعبة الإسكواش لما تضمه من إمكانات وقدرات واستراتيجيات تجعلها تنشد الصدارة دوماً، موضحاً أن المرحلة المقبلة لاتحاد الإسكواش سيكون هدفها الأسمى صناعة جيل قادر على وضع إسكواش الإمارات على الخارطة العالمية، مع توافر البنية التحتية من منشآت وملاعب إضافة إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والذي يخدم اللعبة على مستوى الدولة ومن خلاله ستكون الانطلاقة خلال السنوات القليلة المقبلة نحو العالمية، جاء ذلك خلال استقباله محمد الشوربجي المصنف الرابع عالمياً في الإسكواش، والذي يخضع لمعسكر تدريبي في دبي استعداداً للمنافسات المقبلة، حضر الاستقبال نجيب عمر الأمين العام لاتحاد الإسكواش، وغيلان جمعة الغيلاني عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة، ومن «أكاديمية فلاينج داف للإسكواش» كنزي الدفراوي المؤسس والرئيس التنفيذي، وخالد معتوق المدير التنفيذي.

مستقبل

وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للإسكواش، أن زيارة البطل العالمي محمد الشوربجي ما هي إلا بداية لزيارات أبرز نجوم اللعبة إلى الإمارات مستقبلاً، وقال: أعتقد أن وجود الأبطال العالميين بيننا سيكون دافعاً للأجيال الصاعدة من أجل رسم طريقهم نحو التألق ووضع نصب أعينهم الوصول لتلك المكانة العالمية في عالم الإسكواش، كما سيسهم في تهيئة الأبطال الصغار لممارسة اللعبة، وبالتالي تكوين القاعدة الرياضية الكبرى من مختلف المراحل العمرية بهدف توسيع دائرة المشاركة تدريجياً ونشر ثقافتها على أفضل نحو ممكن، وستكون البداية بالمدارس والأندية، إضافة إلى ضرورة بناء الشراكات وسبل التعاون مع أكاديميات الإسكواش بالدولة وفي مقدمتها «أكاديمية فلاينج داف للإسكواش» من أجل نشر اللعبة في كل إمارات الدولة وهو الأمر الذي سيلقى استجابة من الجميع.

وواصل المطيوعي: خلال المرحلة المقبلة سنسعى لبذل الجهد من أجل وضع خارطة طريق للإسكواش الإماراتي لتصبح اللعبة جزءاً من منظومة تميز الرياضة في الوطن وخير سفير لها في البطولات العالمية والإقليمية والعربية، ولن يتم ذلك إلا بصناعة جيل مواطن متميز عاشق للعبة ومن قبله عاشق لوطنه صاحب الأفضال على الجميع.

حلم

وحول سبل التعاون مع اتحادات اللعبة المصنفة عالمياً مثل مصر وإنجلترا وباكستان وأستراليا، قال رئيس اتحاد الإمارات للإسكواش: بداية أعترف أننا سنواجه تحدياً كبيراً من أجل نشر اللعبة في الدولة على الرغم من رواجها عالمياً، ونتطلع مستقبلاً أن يأتي اليوم ونجد اتحاد الإسكواش الإماراتي من ضمن الاتحادات التي يندرج تحت لوائها أبطال ومصنفون عالميون، وواصل: أعتقد أننا قادرون على تحقيق الحلم ولنا في الجوجيتسو والبادل تنس والجودو عبرة، بعدما نجحت تلك الاتحادات في الوصول إلى العالمية بفضل إيمانها الفكرة وعشقها للإمارات، ولن يأتي هذا إلا بالاستفادة من تجارب أصحاب الخبرات الذين نجحوا بالفعل في التربع على عرش اللعبة عالمياً، خصوصاً الشقيقة مصر التي قدمت طفرة كبيرة في اللعبة وضعتها على خريطة العالمية، وسنعمل في إطار التعاون مع الأشقاء المصريين على الاستفادة من خبراتهم من أجل رفع مستوى اللعبة وتحقيق طفرة للإسكواش في الإمارات، إضافة إلى اتحادات باكستان وإنجلترا وأستراليا.

فوز

من جهته، ثمن المصنف الرابع عالمياً محمد الشوربجي، استقبال اتحاد الإمارات للإسكواش، مبيناً أن معسكره في دبي دليل على تقديره للإمارات والتي يحمل لها كل المحبة والاحترام، ويجدها دوماً المكان الأمثل لجذب الرياضيين العالميين في مختلف اللعبات وليس الإسكواش فقط، وقال الشوربجي: ذكرياتي دوماً طيبة عن الإمارات وخصوصاً دبي، وما زلت أتذكر لحظة الفوز بلقب نهائيات دبي لبطولات محترفي الإسكواش في أوبرا دبي، وانتزاع اللقب من البريطاني جيمس ويلستروب، صراحة الأجواء هنا قادرة على تنظيم بطولات عالمية وصناعة جيل يستطيع أن يحمل إسكواش الإمارات إلى القمة، فقط وضع الخطط والأفكار التي تناسب كل مرحلة والبدء في اختيار النشء في سن صغيرة وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرات والمشاركة في البطولات منذ سن 8 سنوات كما حدث معي ومع كل نجوم العالم ستكون أول خطوة على طريق العالمية، وفي ختام تصريحاته وجه البطل العالمي شكره إلى محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإمارات للإسكواش، على الاستضافة الكريمة والترحيب به في بلده الثاني الإمارات.

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