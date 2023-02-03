خالد الزرعوني: دوري الكريكيت يأتي استكمالاً لمسيرة نجاحات الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أكد خالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكيت، أن منافسات النسخة الأولى من دوري كريكيت الإمارات، والتي تقام منافساتها حالياً على استاد مدينة دبي للكريكيت وبرعاية مجموعة موانئ دبي العالمية، تأتي استكمالاً لمسيرة النجاحات التي حققتها رياضة الكريكيت في الإمارات خلال السنوات الأخيرة من خلال استضافة أقوى البطولات العالمية على ملاعب دولة الإمارات.

وشهدت مواجهات الأدوار الأولى للبطولة والتي ضمت 6 فرق محترفة، إثارة وندية، بمشاركة أشهر نجوم اللعبة في قارة آسيا، بالإضافة لـ 25 لاعباً من المحليين المميزين بصفوف المنتخبات الوطنية الإماراتية بجميع مراحلها العمريةـ كما تحظى البطولة بمتابعة عريضة من محبي وعشاق رياضة الكريكيت في الإمارات، إلى جانب المتابعة الجيدة للحدث على مستوى آسيا من خلال قنوات البث المتخصصة في رياضة الكريكيت.

على جانب آخر، نجح فريق افاعي الصحراء في تحقيق فوز مهم على فريق دبي كابيتالز، مساء أمس، وبالرغم من ضمان الفائز صدارة المجموعة، بعد فوزه الأخير على فريق أبوظبي، في المقابل لم ينجح فريق دبي كابيتالز في تقديم أداء قوي من أجل خطف الفوز والصدارة، ورغم خسارته مازال يمتلك فرص التأهل والمنافسة على النهائي المقرر في 12 الجاري باستاد دبي للكريكيت.

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