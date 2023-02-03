6 عوامل تسهم في تعزيز وتميز مبادرة «أبوظبي 360»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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دعا عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي جميع أفراد المجتمع في العاصمة للتفاعل والاستفادة من مبادرة "أبوظبي 360" الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن البرنامج المبتكر يحفز جميع أفراد المجتمع ويساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر قوة وصحة واستدامة.

وقال إنه رغم التقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي كواحدة من أكثر المدن المتقدمة عالمياً، إلا أننا لا نزال نواجه تحدياً تعاني منه جميع الدول المتقدمة، والمتمثل في تزايد الإصابة بأمراض نمط الحياة، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن واحداً من بين كل خمسة أشخاص في دولة الإمارات مصابون بالسكري من النوع الثاني، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2040، حسبما أفادت «كليفلاند كلينك» أبوظبي، مشدداً على أن جميع أفراد المجتمع مطالبين بإحداث التغيير اللازم في حياتهم بالاستفادة من منافع الرياضة. وتساهم 6 عوامل في تعزيز نجاح وتميز برنامج "أبوظبي 360" لما يوفره من تأثير ملموس وطويل الأمد، هي:

المنهجية العلمية

تعاون مجلس أبوظبي الرياضي مع خبراء في مجال الصحة والمجتمع لتصميم البرنامج باستخدام نظرية موثوقة ومعتمدة تسمى نموذج COM-B للتغير السلوكي، والتي تؤكد بأن السبيل الوحيد لإحداث التغيير في حياة الأشخاص يتوقف على توفر عناصر القدرة والحافز والفرصة، إذ يوفر «أبوظبي 360» هذه العناصر الثلاثة.

تعزيز الصحة الشاملة لجميع أفراد المجتمع

يعد "أبوظبي 360" برنامجاً يسعى لتعزيز الصحة الشاملة ودعم كافة الاحتياجات الصحية وليس مجرد مبادرة عادية لممارسة الرياضة وخفض الوزن، خاصة في ظل الارتباط الكبير بين الصحة الجسدية والصحة الذهنية والمجتمعية، إلى جانب أهمية التغذية السليمة، حيث تقدم المبادرة معلومات وبرامج غذائية تستند إلى أبحاث علمية مرموقة.

سهولة الوصول والاستخدام

ويستخدم برنامج «أبوظبي 360» وسائل متنوعة تناسب احتياجات الجميع، وهو تطبيق يوفر أدوات دعم وجوائز، ومقالات تحفيزية وتمارين تأمل، وجدول شامل من الفعاليات الرياضية والأنشطة العائلية والتحديات المجتمعية وغيرها.

مسارات متخصصة

يوفر «أبوظبي 360» مساراً مخصصاً لكل شخص، بدءاً من محبي ممارسة الرياضة وصولاً إلى الأشخاص من أصحاب نمط الحياة غير الصحي. ويسعى مصممو البرنامج إلى إلهام المجتمع لممارسة الأنشطة البدنية وسط أجواء مبهجة بعيدة عن الأنشطة الروتينية.

الشمولية

تركز المبادرة على جميع أفراد المجتمع بمختلف الأعمار السنية بغض النظر عن مستوى اللياقة، إضافة إلى أنها تشمل أصحاب الهمم.

الملاءمة

كما ترتكز المبادرة على احتياجات سكان أبوظبي وتراعي الاعتبارات الصحية والمناخية والثقافية، فضلاً عن تنوع تفضيلاتهم للتمارين والتغذية والتواصل.

وشدد العواني على أن كثرة التحديات تفرض إحداث جذري في نمط الحياة للتغلب على الأمراض عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي ورياضي، مشيراً إلى أنه حتى مع اعتماد أفضل الدراسات والتصاميم يبقى إحداث التغيير الحقيقي مرهون بالمشاركة من جميع أفراد المجتمع، مضيفاً:" مع بدايات عام 2023 تمنح مبادرة "أبوظبي 360" خيارات متميزة بعيداً عن الطرق التقليدية مثل الاشتراك في الأندية الرياضية وممارسة كرة القدم واستخدام وصفات طعام صحية، وأصبح في وسع سكان أبوظبي اليوم الاستثمار الحقيقي في أنفسهم وعائلتهم ومجتمعهم من خلال ممارسة الأنشطة البدنية يومياً والمشاركة في هذه المبادرة التي تساهم في تعزيز مكانة أبوظبي لتصبح في صدارة المدن الأكثر سعادة وصحة في العالم على مدى الأجيال القادمة".

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