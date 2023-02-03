العين وشباب الأهلي أبطال مهرجان 9 سنوات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نظمت أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، بمدرسة الكرة بمركز العوير، وفي أجواء احتفالية رائعة، مهرجان شباب الأهلي لفرق تحت 9 سنوات بمشاركة أندية النصر، الوصل، العين، الشارقة، الوحدة، بني ياس، اتحاد كلباء، حتا، خورفكان، الفجيرة، عجمان والإمارات.

وشهد المهرجان، مباريات قوية وتنافساً شريفاً بين لاعبي الأندية المشاركة، وأظهر العديد من اللاعبين بعض المهارات الفنية الرائعة التي تبشر بمستقبل مشرق وسعيد لكرة الإمارات.

وفي ختام المهرجان، قام عنتر مرزوق مدير أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، ومعه عباس يوسف مدير الوحدة الإدارية، وعادل يوسف المشرف الإداري لمدرسة الكرة، بتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الأولى.

ونجح فريق العين، في التتويج بكأس الفئة الأولى، فيما حل فريق شباب الأهلي (أ) في المركز الثاني، وفريق الفجيرة في المركز الثالث، وفاز فريق اتحاد كلباء، بلقب الفريق المثالي عن هذه الفئة.

ونال فريق شباب الأهلي (ب)، كأس الفئة الثانية، وجاء فريق الوصل في المركز الثاني، وفريق النصر في المركز الثالث، وفاز فريق شباب الأهلي (د)، بلقب الفريق المثالي عن هذه الفئة.

وكانت الألقاب الفردية للمهرجان من نصيب كل من محمد عبدالله من نادي الفجيرة، وفاز بكأس أفضل لاعب، وعبدالله أحمد من نادي شباب الأهلي، وفاز بلقب هداف المهرجان، وعلي صالح من نادي اتحاد كلباء، وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى.

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