تأهل شباب الأهلي وبني ياس إلى نهائي دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تأهل شباب الأهلي وبني ياس، إلى الدور النهائي للدوري العام للكرة الطائرة رجال للموسم الجاري 2022-2023، وضرب الفريقان موعداً للقاء الذهاب والإياب للعب على درع الدوري يومي 8 و11 فبراير الجاري.

وصعد شباب الأهلي، للدفاع عن درع الدوري، بعد فوزه على ضيفه الجزيرة 3-2، في لقاء الإياب للدور الأول لدورة «البلاي أوف»، بنتائج أشواط 25-23 و19-25 و27-25 و23-25 و15-5.

وصعد معه بني ياس، بالفوز في الإياب على مضيفه العين 3-0، في لقاء الإياب، بنتائج أشواط 27-25 و26-24 و26-24، وسبق أن فاز شباب الأهلي في الذهاب بصالة نادي الجزيرة بنتيجة 3-0، وبني ياس على ضيفه العين بالنتيجة نفسها يوم السبت الماضي.

وحرص الفريق محمد أحمد المري رئيس قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، على الالتقاء بلاعبي «فرسان دبي» عقب مباراتهم والجزيرة، وهنأ اللاعبين على أدائهم القوي، وروحهم القتالية العالية، وطالبهم بتكرار الفوز في الدور النهائي، والحفاظ على درع الدوري الذي توجوا به الموسم الماضي.

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