مسؤولون: خطة تطوير الرياضة تعزز مكانة دبي وتؤمّن مستقبل الأجيال

المصدر: دبي - وام

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أجمع عدد من مسؤولي الرياضة في دبي والاتحادات الرياضية على أهمية وقيمة الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، للفترة 2023 -2033، باعتبارها تسعى لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر مجموعة المبادرات الشاملة في جميع المجالات سواء الرياضية أو المتعلقة بها.

وتعزز هذه المبادرات من مكانة الإمارات، بوصفها دولة رائدة في مجال المبادرات الإنسانية والمحافظة على حياة الشعوب.

واتفق المسؤولون على أن المبادرات الإيجابية التي تضمنتها الاستراتيجية، والتي تتماشي مع خطة دبي الاقتصادية وتعزز جاهزية دبي لريادة المستقبل، يجب أن تكون خطة عمل لجميع الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بصناعة مستقبل الرياضة وتحقيق الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع وتوفير بيئة جاذبة للمواهب، وتهيئة المناخ لتعاظم فرص الاستثمار.

فخر

وأكد مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الرياضي، التي أعلن عنها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعزز منظومة الاستدامة في الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، بما يسهم في ترسيخ التوجهات الوطنية لتكريس التميز في البرامج المستقبلية التي ترسخ المكانة المرموقة والرائدة لدبي عالمياً.

وأوضح أن تأكيد سموه أن 2023 سيكون عاماً مميزاً على صعيد تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع واقتصاد دبي يزيدنا فخراً واعتزازاً بدبي «دانة الدنيا»، وإصراراً وعزيمة للمساهمة في نمو القطاع الرياضي في الإمارة لمواكبة التطور الذي تشهده دبي في المجالات كافة.

وقال: نادي النصر يفتح أبوابه لكل الفعاليات الرياضية، مسخراً كل إمكاناته لتحقيق أعلى معدلات النجاح وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما عندما استضاف استاد آل مكتوم كأس سوبر دبي بنسخته الأولى بمشاركة أرسنال، وليون، وليفربول، وميلان، التي قدمتها دبي للعالم بشكل مثالي ومميز بشهادة جميع الخبراء.

وأضاف: نتوجه بالشكر لمجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل وتنظيمه المميز والاستثنائي لجميع الفعاليات الرياضية في دبي، بما يعكس الصورة الحضارية لها.

تعزيز

وثمّن أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، اعتماد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، للخطة الاستراتيجية بما يتواءم مع خطة دبي وتبني نهج الاستدامة في تنظيم الفعاليات الرياضية في دبي، وقال: هذه الخطط تهدف لتعزيز مكانة دبي على الخريطة الرياضية الدولية، وتكثيف جهود المساهمة الفاعلة في جعل دبي وجهة رياضية عالمية، واعتماد نهج الاستدامة في تنظيم البطولات، بما يتوافق مع رؤية الإمارات ويتماشى مع توجهاتها المستقبلية.

وقال: اعتماد الخطة الرياضية الشاملة لدبي لعشر سنوات سيعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول للرياضة والرياضيين، وأهداف سموه السامية في جعل الرياضة سلوكاً حياتياً مستداماً لمختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الرياضة رسالة سامية تسهم في بناء المجتمعات، وتعزز مكانة الدولة الاقتصادية، وتحافظ على مستقبل الأجيال.

وأكد أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، تهدف دوماً إلى تعزيز مكانة الوصل ليس فقط بوصفه نادياً رياضياً، وإنما بوصفه كياناً مجتمعياً ومؤسسة وطنية رياضية وثقافية ومجتمعية، ومظلة لاحتضان أبناء وبنات الوطن، ورعايتهم وصقل مواهبهم، وتسخير كل الجهود للتعاون مع مختلف المؤسسات، لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.

وقال: نادي الوصل في خدمة تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، والعمل على تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية الرياضية.

أجيال

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الرياضي تتواءم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق الاستدامة في التوجهات المستقبلية والاستباقية التي ترسخ مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية، وقال:الإمارات برؤى القيادة الرشيدة تكرس دعمها اللامحدود لتحقيق النهضة الرياضية والتنمية والاستثمار في أجيال المستقبل، كما أن دبي ترسخ نهجها المستدام كوجهة عالمية من خلال تنظيم الفعاليات والبطولات، والاهتمام بتنفيذ الخطط والبرامج الداعمة للتطور.

وأضاف: اتحاد القوى يتبنّى البرامج المستقبلية التي تسهم في تعزيز المنافسة على أفضل النتائج، وتحقيق المنجزات وتصميم برامج تعزز تمكين (أم الألعاب)، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير الرياضة.

دعم

وأشاد أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالدعم الكبير الذي تحظى به مختلف شرائح المجتمع في الدولة من القيادة الرشيدة لإسعاد المجتمع وتحقيق رؤيتها الرامية لتحسين جودة الحياة.

وأثنى على جهود سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في قيادة القطاع الرياضي بالإمارة وترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والحكومة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والدفع بها لتحقيق التميز نحو مجتمع سليم ومعافى قادر على الإسهام في التنمية وتبني نهج المستقبل. وقال: اعتماد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للخطة الاستراتيجية يمثل نقلة جديدة يقود فيها مجلس دبي الرياضي المجتمع والمنظومة الرياضية في الإمارة نحو مواكبة التطور والتميز والنمو المتسارع في مختلف القطاعات والحضور القوي والمؤثر الذي سجلته الدولة ودبي لتصبح الوجهة الأفضل للمعيشة حول العالم.

وأضاف نسعى في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للسير على نهج القيادة الرشيدة والعمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق تطلعات حكومتنا بما يعزز دور القطاع الرياضي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخطة دبي الاقتصادية «D33» وريادة المستقبل ومواصلة الإنجازات، وتحسين صحة أفراد المجتمع ورعاية المواهب.

تطوير

واعتبر المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي، أن استراتيجية تطوير الرياضة التي أعلنها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمثابة منهاج عمل شامل لتعزيز مكانة الرياضة، باعتبارها رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية.

وأوضح أن النهضة الرياضية التي تعيشها الإمارات، ودبي تحديداً، تؤهلها لمواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات على الصعيد العالمي، وأن خطة العمل الجديدة التي اختارت 2023 ليكون عام الاستدامة، ستكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق أوسع من التمكين وتعزيز التعاون بين الرياضة ومختلف مجالات الحياة. وقال: وضع خطة طموحة لمدة 10 سنوات يسهم بشكل كبير في استقطاب المزيد من البطولات والفعاليات وتنظيم أكبر للأحداث الرياضية.

استدامة

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن الخطة الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة في التوجهات المستقبلية، لتعزيز مكانة دبي على الخريطة الدولية، وقال: اتحاد القوس والسهم يستلهم من هذه الرؤية برامجه الطموحة التي تسهم في تحقيق إنجازات قارية ودولية، وترسيخ ريادتنا العالمية وتنافسية الدولة في المجالات المختلفة.

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