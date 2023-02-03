الإصابة تحرم أُنس جابر من «مبادلة للتنس»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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حرمت الإصابة النجمة التونسية أُنس جابر، من المشاركة ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، وفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة، التي تقام في نسختها الأولى، كأول بطولة رسمية في أبوظبي، من 6 إلى 12 الجاري، في أولى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات للعام الحالي، تصنيف 500 نقطة.

وعبرت أُنس جابر عن حزنها لعدم التمكن من الوجود في أول بطولة رسمية لرابطة لاعبات التنس المحترفات في أبوظبي. وتعاني اللاعبة إصابة في الظهر، تعرضت لها خلال مشاركتها ببطولة أديلايد الأسترالية.

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