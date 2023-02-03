اكتمال التحضيرات لانطلاقة ماراثون دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ماراثون دبي العالمي، في نسخته الـ22، اكتمال التحضيرات للحدث الكبير المقرر 12 فبراير، الذي يشهد 3 سباقات رئيسة، هي: سباق النخبة من أبطال العالم ومسافته 42.195 كلم، والسباق الجماهيري ويجمع بين الهواة والمحترفين ومسافته 10 كلم، والسباق العائلي الترفيهي، ومسافته 4 كلم، وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً يوم 9 فبراير، بفندق كوين اليزابيث للإعلان عن تفاصيل الماراثون بحضور ممثلي مجلس دبي الرياضي، وعدد من أبرز المشاركين والمشاركات في الحدث.

وتقرر استمرار استقبال طلبات المشاركة من مختلف الأعمار حتى 11 الجاري، بينما يبدأ صرف قمصان المشاركة بداية من اليوم نفسه، كما سجلت مجموعة جميرا العالمية أكبر عدد من المشاركين في الماراثون بـ 2000 متسابق من الجنسين.

وأوشك العمل على الانتهاء من إعداد خيمة كبار الشخصيات والضيوف وخيمة الإعلاميين والمركز الإعلامي وخيمة الإسعاف والأمن ومقصورة المشجعين الرئيسية، والتي يشغلها كل عام الجمهور الإثيوبي «فاكهة المهرجان»، كما تم الانتهاء من قياس خط السير للمرة الثالثة، والذي روعي فيه أن يمر بعدد من الأماكن السياحية والمعالم الأثرية والحضارية بدبي.

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