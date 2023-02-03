20 فريقاً في النسخة الخامسة من «طواف الإمارات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي؛ الجهة المنظمة لطواف الإمارات 2023 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط - مشاركة 20 فريقاً «16 عالمياً ـ 4 محترفة» في النسخة الخامسة التي تقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، التي تنطلق وتنتهي في أبوظبي، عبر 7 مراحل لمسافة 1028 كم.

وتضم الفرق العالمية كلاً من، فريق AG2R ستروين، وألبيسين ديسيونينك، وأستانا كازاخستان، والبحرين - فكتوريوس، وبورا - هانزجروهه، وإي إف إديوكيشن - إيزي بوست، وجروباما FDJ، وإنيوس جريناديرز، وإنترمارش - سيركس - وانتي، وجامبو - فيسما، وموفيستار، وسودال - كويك ستيب، وفريق DSM، وجايكو العُلا، وتريك - سغافريدو، وفريق الإمارات.

فيما تشمل فرق المحترفين كلاً من، لوتو- ديستني، وإسرائيل - بريمير تك، وجرين بروجكت - باردياني سي إس إف فايزان، وتيودور برو سايكلنج.

وشهدت النسخ الأربع الماضية من طواف الإمارات تحقيق فريق الإمارات انتصارين، إذ فاز السلوفيني تاديج بوجاشتر بلقبي 2021 و 2022، بينما فاز البريطاني آدم يايتس في النسخة الثانية 2020. وفي عام 2019 توج السلوفيني بريموز روجليتش من فريق جامبو فيسما بطلاً للنسخة الأولى من طواف الإمارات.

وخلال النسخ الأربع الماضية، حاز فريق الإمارات على قميص الصدارة الأحمر لأطول فترة، حيث ارتداه تاديج بوجاتشر 10مرات، بينما ارتداه بريموز روجليتش 7 مرات، فيما يأتي البريطاني آدم يايتس ثالثاً بارتداء القميص 3 مرات.

يذكر أن طواف الإمارات يمثل الجولة الثانية في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للعام 2023، بعد طواف سانتوس داون أندر الذي فاز به جاي فاين من فريق الإمارات.

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