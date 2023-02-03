أبطال «أستراليا المفتوحة» في «تنس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن القوائم الرسمية للمشاركين في منافساتها ضمن فئتي الرجال والسيدات، التي شهدت الإعلان عن انضمام نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً والفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إلى جانب كل من إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، وأرينا سابالينكا، التي فازت بأول لقب لها ضمن بطولات التنس الكبرى في ملبورن.

وتُقام المنافسات في استاد سوق دبي الحرة للتنس على مدى أسبوعين مشوقين بين 19 فبراير الجاري و04 مارس المقبل. ويأتي الصربي دجوكوفيتش على رأس القوائم الرسمية للمشاركين في البطولة ضمن فئة الرجال، في حين ينضم إلى المنافسات 19 من أفضل 20 لاعبة تنس على مستوى العالم وذلك ضمن منافسات البطولة في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

فوز

وتنضم إيلينا ريباكينا، الفائزة ببطولة ويمبلدون، إلى كلّ من سابالينكا، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، وشفيونتيك، حاملة لقب بطولتي أمريكا وفرنسا المفتوحتين، للمنافسة ضمن فئة السيدات بين 19 ـ 25 فبراير الجاري. وإلى جانب ذلك، ضمّت القائمة الرسمية النجمة العربية أُنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات بطولات التنس الكبرى في مناسبتين عام 2022؛ واللاعبة كوكو جوف، التي وصلت إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2022.

من ناحية أخرى، تشمل قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة بطولات سوق دبي الحرة للتنس، إحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين 500 نقطة، النجم نوفاك دجوكوفيتش، الفائز بـ22 من بطولات التنس الكبرى؛ إلى جانب أندري روبليف، بطل الدورة الماضية من البطولة والمصنف الخامس عالمياً؛ والنجم الكندي الصاعد فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف السابع عالمياً؛ ودانييل ميدفيديف، الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2021؛ وألكسندر زفيريف، الذي خاض المباراة النهائية بطولة أمريكا المفتوحة 2020.

تاريخ

وقال كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: حقق نوفاك وأرينا إنجازين تاريخيين قبل أقل من أسبوع خلال بطولة أستراليا المفتوحة، لذا نحن متحمسون لمنح عشاق كرة التنس في دبي فرصة مشاهدة النجمين على أرض الملعب. وتضم البطولة مشاركين من أقوى لاعبي التنس العالميين، حيث نجحنا باستقطاب أعلى 10 لاعبات تنس تصنيفاً على مستوى العالم، وهو إنجاز نادر لبطولة خارج إطار بطولات التنس الكبرى.

من جهته، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: تستقطب بطولة العام مجموعة غير مسبوقة من أقوى لاعبات التنس على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس السمعة القوية التي بنيناها على أجندة جولات رابطة محترفي ومحترفات التنس على مر السنين. ونتطلع لتلبية هذه التطلعات وتعزيز سمعتنا الرائدة عند انطلاق البطولة 19 فبراير الجاري.

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