«السلم للدراجات الهوائية» للهواة غداً في محمية المرموم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل منافسات الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بإقامة السباقين الخامس والسادس لهذا الموسم، ويقام غداً السباق الثاني للهواة الإماراتيين، فيما يقام سباق النخبة للسيدات بعد غد، في مسار تبلغ مسافته للسباقين 137 كم، بقلب محمية المرموم في منطقة السلم.

ويقام السباق الثاني للهواة الإماراتيين، بمشاركة أصحاب المراكز الـ 20 الأولى في السباق الأول، الذي أقيم ديسمبر الماضي، إضافة إلى المتأهلين الـ 61 من سباق «جزر دبي» المفتوح، الذي أقيم يناير الماضي، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للسباق، تبلغ مليون درهم، ويحصل البطل على 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني على 150 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم. ويقام سباق النخبة للسيدات، بمشاركة متسابقات من 36 جنسية، في واحد من أقوى السباقات للدراجات الهوائية للسيدات بالمنطقة، وتبلغ جوائزه المالية 735 ألف درهم، وتحصل البطلة على 150 ألف درهم، وصاحبة المركز الثاني على 100 ألف درهم، والثالثة على 70 ألف درهم.

تفاعل

وقال عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: سعادتنا كبيرة بتفاعل الدراجين الإماراتيين من الرجال والسيدات من الهواة، والمحترفين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم المشاركين في المنافسات الفردية والفرق.وأضاف: نسعد بحرص الفرق على إعداد درّاجيها بأفضل مستوى للمشاركة بقوة في البطولة، والتنافس على ألقاب مختلف الفئات، ما يؤكد نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة المتكاملة، وتوفير الفرصة للرياضيين الهواة والمحترفين، للتنافس في سباقات قوية، ونيل جوائز كبيرة، تشكل حافزاً لهم لتحقيق المزيد من التطور والإنجازات.

مسارات

وتابع: نحرص دائماً في اللجنة المنظمة للبطولة على اختيار مسارات تتناسب مع طبيعة كل سباق وفئة المشاركين فيه، تتضمن المرور بأجمل مناطق دبي، وخاصة ضمن أرياف وبراري دبي، التي تضم محمية المرموم الطبيعية، الأكبر في العالم، ومنطقة السلم ومناطقها المتنوعة، بما يضيف للسباق لمسات جمالية، تتناسب مع قيمة الحدث ومكانته في جميع السباقات، ضمن بطولة السلم، التي أصبحت واحدة من أهم بطولات رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الإمارات والمنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز