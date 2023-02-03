قرعة «باريس غراند سلام للجودو» اليوم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجرى، اليوم في باريس، مراسم قرعة بطولة باريس غراند سلام للجودو الكبرى، التي تقام غداً وبعد غد، بمشاركة 535 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، وتعد نقاطها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويشارك في المنافسات 9 دول عربية.

وأكمل منتخبنا إعداده بقيادة المدرب فيكتور، و مشاركة ميثاء النيادي (تحت 52 كلغم )، وباتسو ألتان (تحت 57 كلغم )، وجورام أرام (تحت 66 كلغم )، وتلال شفيلي (تحت 81 كلغم)، وغريغوري أرام (تحت 90 كلغم)، وظفار كوسوف، (تحت 100 كلغم).

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو: هدفنا بلوغ منصة التتويج، رغم قوة المنافسة، وخاصة مع مشاركة اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا هو ما يشعل المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز