مباراتان في انطلاق قبل نهائي رجال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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ينطلق، اليوم في السابعة مساءً، الدور قبل النهائي ببطولة الدور العام لرجال اليد، الذي يقام بنظام الدوري من دور واحد ضمن مجموعتين، ويشهد اليوم مباراتين ضمن مباريات المجموعة الأولى، تجمع الأولى بين فريقي مليحة وشباب الأهلي على صالة الشيخ مكتوم بن محمد بشباب الأهلي، والثانية بين العين والوصل بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم.

وتستكمل الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية غداً السبت بمباراتين، يستقبل في الأولى الشارقة نظيرة دبا الحصن، وفي الثانية يحل النصر ضيفاً على الجزيرة. ويشارك في البطولة 8 فرق على ثلاثة أدوار «التمهيدي بمجموعتين وقبل النهائي كذلك بمجموعتين والنهائي دوري من دور واحد».

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