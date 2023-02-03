سالم القاسمي رئيساً لفريق اليوم الرياضي الوطني

المصدر: دبي – - البيان

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اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين وتضم 7 أعضاء هم: يوسف ميرزا، ومحمد الناخي، وفيصل الكتبي، وسيف بن فطيس، وعلي خصيف، وحوراء العجمي، وفهيمة فلكناز، وتتمثل أهداف اللجنة في النظر بالموضوعات المتعلقة بالرياضيين وتقديم المشورة للجنة الأولمبية الوطنية، والانخراط في المبادرات والمشاريع التي تحمي وتدعم الرياضيين داخل وخارج ميدان اللعب، وتمثيل حقوق ومصالح الرياضيين، وتقديم التوصيات ذات الصلة، والبقاء على اتصال مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية.

تلاحم

واعتمد المكتب التنفيذي تسمية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيساً للفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، على أن يتولى الفريق التنسيق والإعداد والترويج لفعاليات الحدث الذي ينطلق في الثاني من مارس المقبل؛ استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، لإقامة اليوم الرياضي الوطني لتجسيد وحدة وتلاحم مجتمع دولة الإمارات وانسجام جميع الشرائح والفئات العمرية المختلفة باستثمار النشاطات الحركية والرياضية والترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، وحضور محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، والأعضاء المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

رؤية

وثمن الحضور رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للإرتقاء بمستوى الحركة الأولمبية الوطنية والتوجيه بمتابعة جميع مستجداتها على الأصعدة كافة، مع إجراء الاستعدادات اللازمة لخوض منافسات المحافل والاستحقاقات الرياضية المقبلة ومنها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين من 23 سبتمبر - 8 أكتوبر المقبل.

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