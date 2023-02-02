الإفريقي والرياضي إلى نصف نهائي دولية دبي للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تأهل فريقا الإفريقي التونسي والرياضي اللبناني للدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ32، بعد فوزهما في انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي في المباراتين اللتين أقيمتا بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ونجح الإفريقي، في المباراة الأولى، في تخطي النصر الليبي بنتيجة 74-64، بعد مباراة قوية صمد فيها الفريق الليبي حتى الثواني الأخيرة.

وفي المباراة الثانية، واصل الرياضي انتصاراته بالفوز على سترونغ الفلبيني 106-97، بعد مباراة مثيرة ظلت فيها النتيجة معلقة حتى آخر الثواني، وسط حضور جماهيري كبير من الجاليتين اللبنانية والفلبينية.

ويكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي، مساء اليوم، من خلال مواجهتي منتخب الإمارات وبيروت اللبناني، ودينامو اللبناني وسلا المغربي.

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