«اليد» يجري قرعة كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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أجرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة داود محمد المليح وبحضور ناصر الحمادي الأمين العام ومشاركة ممثلي الأندية المعنية قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال للموسم الرياضي 2022 / 2023، وقرعة الدور النهائي لمسابقة الدوري العام للرجال، وقرعة مسابقات كؤوس الإمارات للمراحل السنية (شباب ـ ناشئين ـ أشبال ـ صغار) صباح اليوم بمقر الاتحاد وبحضور ممثلي الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

كأس الرئيس

وأسفرت نتائج قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال والذي يقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة خلال الفترة من 14 مايو 2023 إلى 27 مايو 2023 بمشاركة أندية الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي والنصر والوصل والعين ومليحة ودبا الحصن، وأسفرت عن مواجهة الشارقة لمليحة، والنصر للعين والوصل لدبا الحصن وشباب الأهلي للجزيرة في الدور التمهيدي للبطولة.

نهائي دوري الرجال

ويقام نهائي دوري الرجال بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بالجدول والذي تحصل فيه الأندية على مجموع نقاطها الفعلية المحصلة من نتائج مبارياتها خلاله بالإضافة إلى النقاط الاعتبارية المرحلة من الدور قبل النهائي، ويقام خلال الفترة من 24 فبراير 2023 ولغاية 6 مايو 2023، وقد أسفرت نتائج القرعة عن مواجهات الشارقة للنصر، والوصل لدبا الحصن، والعين لمليحة، وشباب الأهلي للجزيرة في الجولة الأولى من الدور النهائي.

كأس الشباب

يقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة بمشاركة أندية الشارقة والجزيرة والعين وشباب الأهلي والنصر والوصل وقد أسفرت نتائج القرعة عن مواجهة الجزيرة للوصل في الدور التمهيدي ليصعد الفائز منهما لمواجهة الشارقة في الدور قبل النهائي، فيما يتواجه النصر وشباب الأهلي في الدور التمهيدي ويصعد الفائز منهما لمواجهة العين في الدور قبل النهائي.

كأس الناشئين

يقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة بمشاركة أندية الشارقة والبطائح والنصر والبطائح واتحاد كلباء وشباب الأهلي والوصل وقد أسفرت نتائج القرعة عن مواجهة البطائح للنصر في الدور التمهيدي للكأس ليصعد الفائز منهما لملاقاة الشارقة في الدور قبل النهائي، فيما يلتقي اتحاد كلباء بشباب الأهلي والوصل ببني ياس في الدور التمهيدي للكأس.

كأس الإمارات للأشبال

يقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة بمشاركة 15 فريقاً وقد أسفرت نتائج القرعة عن مواجهة المدام للوصل في الدور التمهيدي للكأس ليصعد الفائز منهما لملاقاة الشارقة أ في الدور قبل النهائي، فيما تتألف باقي مواجهات الدور التمهيدي من لقاءات خورفكان بالشارقة ب، والعين باتحاد كلباء، وبني ياس بالذيد، وشباب الأهلي بدبا الحصن، والجزيرة بالوحدة، والبطائح بالنصر.

كأس الصغار

يقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة بمشاركة 16 فريقاً وقد أسفرت نتائج القرعة مواجهة الشارقة ب المحلية، ودبا الحصن لخورفكان، والذيد للوصل، والنصر للعين، والبطائح لشباب الأهلي، والوحدة للمدام، والظفرة للجزيرة، واتحاد كلباء للشارقة أ.

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