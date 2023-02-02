80 لاعباً في بطولة الغولف المفتوحة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يتنافس 80 لاعباً من لاعبي الغولف الأكثر موهبة من أصحاب الهمم، في البطولة المفتوحة لذوي الإعاقة G4D، والتي أطلقها نادي الغولف الملكي والقديم في سانت أندروز، وجولة دي بي ورلد، وتقام في ملعب الدوقة في نادي ووبرن البريطاني، في الفترة من 10 إلى 12 مايو المقبل، لتكون أحدث إضافة إلى روزنامة جولة أصحاب الهمم 2023، والتي انطلقت مع بطولة لأصحاب الهمم، بالتزامن مع بطولة هيروب كاب في أبوظبي، في شهر يناير الماضي، في حين سيقام ختام الجولة في نفس أسبوع بطولة جولة دي بي ورلد، في شهر نوفمبر المقبل في دبي.

سيشارك في البطولة الجديدة ما يصل إلى 80 لاعباً، بدعم من الجولة الأوروبية لأصحاب الهمم، عبر مواصلة دوره الاستشاري، وستكون هناك أيضاً ندوة تجمع الاتحادات الوطنية من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بنمو وتطوير لعبة الغولف لأصحاب الهمم.

فرص جوهرية

قال مارتن سليميبرز، الرئيس التنفيذي لنادي الغولف الملكي والقديم في سانت أندروز: «لقد أنشأنا البطولة المفتوحة لأصحاب الهمم، لتوفير منصة عالمية المستوى لأفضل لاعبي الغولف من ذوي الإعاقة، للتنافس ضد بعضهم البعض، وتحقيق طموحاتهم على مستوى النخبة في الرياضة، تذكر منظمة الصحة العالمية، أن 1 من كل 6 أشخاص لديه إعاقة، ولذا، نريد أن نظهر أن لعبة الغولف مفتوحة للجميع، بغض النظر عن قدراتهم، ويمكننا القيام بذلك من خلال الاحتفال بالمهارات الاستثنائية للاعبي الغولف الملهمين، كنماذج يحتذى بها، وجذب المزيد من الرجال والسيدات والشباب، لممارسة الرياضة، من خلال إنجازاتهم في ملعب الغولف».

وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع جولة دي بي ورلد، لتنظيم الحدث الافتتاحي في ووبرن، بالإضافة إلى كتابة اسم اللاعب في سجلات التاريخ، كأول بطل على للبطولة المفتوحة لأصحاب الهمم». وسيخوض لاعبو الغولف الهواة والمحترفون المؤهلون، منافسة شاملة بنظام 54 حفرة، مع تحديد الفائز الإجمالي في نهاية ثلاث جولات، وسيكون هناك أيضاً جائزة إجمالية في عدة فئات.

إعجاب

قال بريندون لولور، لاعب الغولف المصنف الثاني عالمياً لأصحاب الهمم، والذي أصبح محترفاً في عام 2019، وصنع التاريخ من خلال كونه أول لاعب غولف من أصحاب الهمم، يتنافس في جولة دي بي ورلد في عام 2020: «إنه لأمر لا يصدق، هذه أخبار رائعة للغولف، ونأمل أن يتم صنع المزيد من التاريخ في ذلك الأسبوع».

جديد

قال كيث بيلي الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «لقد وفرت جولة الغولف لأصحاب الهمم، منصة رفيعة المستوى لأفضل لاعبي الغولف من ذوي الإعاقة، لعرض مهاراتهم في نفس الملعب، ونفس الأسبوع، الذي يخوض خلالها المحترفون منافسات الجولة، تتحدث على الفور عن قدراتهم بدلاً من إعاقتهم، وسيزداد جدول موسم 2023 لغولف أصحاب الهمم، ببطولة جديدة الآن. ويشارك شركاؤنا في نادي الغولف الملكي والقديم في سانت أندروز، والجولة الأوروبية، طموحنا لجعل لعبة الغولف رياضة شاملة حقاً، وهذه البطولة الجديدة، هي خطوة مهمة في تلك الرحلة».

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