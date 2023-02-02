13 ميدالية ملونة للإمارات في افتتاحية «تايكواندو العرب»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انطلقت اليوم الخميس، منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للتايكواندو، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، بمشاركة 742 لاعباً ولاعبةً يمثلون 20 دولة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والذي يولي هذا الحدث اهتماماً كبيراً نظراً لاستقطابها أعداداً كبيرة من اللاعبين العرب من مختلف الفئات العمرية.

وضمن نتائج منافسات اليوم الأول، حصدت أندية الإمارات 13 ميدالية ملونة من بينها 3 ميداليات ذهبية 4 فضيات 6 ميداليات برونزية، من بينها برونزية لاعبة المنتخب موزة محمد الظاهري ضمن منافسات تحت 46 كغم. وحققت المغرب 16 ميدالية ملونة من بينها 3 ميداليات ذهبية 4 فضيات 9 ميداليات برونزية، في حين حقق لاعبو الأردن ثماني ميداليات من بينها 3 ميداليات ذهبية وفضيتان و3 ميداليات برونزية.

وجاءت ذهبية الامارات الأولى عن طريق لاعبة نادي الفجيرة سينا العيريزا ضمن منافسات وزن تحت 46 كغم، في حين أضافت اللاعبة ست عايش حبيب الله الميدالية الذهبية الثانية ضمن منافسات وزن تحت 73 كغم. وأحرز اللاعب محمد أمير حسين ذهبية وزن تحت 74 كغم بعد فوزه في النهائي أمام الفلسطيني أحمد بهلول.

وحقق منتخب فلسطين الذهبية الأولى له على صعيد مشاركته في بطولة كأس العرب عن طريق اللاعب ياسر إسماعيل لينهي المنتخب منافسات اليوم له بثلاث ميداليات ملونة.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في اليوم الأول بواقع ست ميداليات مناصفةً بين الذهب والبرونز، في حين حقق المنتخب اللبناني ست ميداليات منها ذهبية وفضية وأربع برونزيات.

وتوج الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو واللجنة العليا المنظمة للبطولة ابطال اليوم الأول بحضور و إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو وماهر مقابلة ممثل الاتحاد الدولي للتايكواندو ومحمد الصوفي رئيس الاتحاد الموريتاني وإبراهيم جرار رئيس الاتحاد العراقي وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة أصحاب الميداليات مع نهاية منافسات اليوم الأول.

وأعرب الدكتور أحمد الزيودي عن فخره بالمشاركة العربية مع انطلاق فعاليات اليوم الأول قائلاً: «يشارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالبطولة التي تسجل حضورها للعام الثالث. شاهدنا اليوم مستويات كبيرة من اللاعبين ونتمنى التوفيق لكل الدول المشاركة.»

وأشاد الدكتور الزيودي بالجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم اللجنة المنظمة خلال الفترة الماضية للخروج ببطولة تليق بسمعة نادي الفجيرة للفنون القتالية في استضافة كبرى البطولات الدولية، وقال: «تعتبر هذه البطولة افتتاحية الموسم الحالي للتايكواندو في نادي الفجيرة، لابد من الإشادة بجهود اللجان العاملة على التنظيم الرائع، ألف مبروك لأصحاب الميداليات في اليوم الأول ونتطلع الى منافسات اليوم الأخير من البطولة.»

من جانبه أكد نادر أبو شاويش، مدير البطولة، على أهمية الجانب الفني بمشاركة لاعبين من أصحاب الإنجازات الدولية، وتحدث قائلاً: «يشارك في البطولة مجموعة من اللاعبين من أصحاب الإنجازات الأولمبية والعالمية، حيث تشكل هذه البطولة فرصة عظيمة للاحتكاك مع هؤلاء اللاعبين والاستفادة من خبراتهم على البساط، لقد كانت منافسات اليوم قوية وهذا ما يُكسب البطولة طابعها التنافسي.»

وتستأنف يوم الجمعة منافسات اليوم الثاني والأخير من بطولة كأس العرب، حيث ستنطلق منافسات الفئات العمرية للواعدين والناشئين.

الجدير بالذكر أن نادي الفجيرة للفنون القتالية يستضيف بطولة كأس العرب ودولية الفجيرة المصنفة من عيار النجمتين في الفترة ما بين 4-8 من الشهر الحالي بمشاركة 1364لاعباً ولاعبةً يمثلون 36 دولة والتي تتزامن من احتفال الامارة على مرور 10 سنوات على انطلاق البطولة.

13 ميدالية ملونة للإمارات في افتتاحية «تايكواندو العرب»https://t.co/cEPfy8if6x pic.twitter.com/vYtfzlZiqC — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 2, 2023

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