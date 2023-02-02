بطولة سوق دبي الحرة للتنس تستقطب نجوم العالم

المصدر: وام

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أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن القوائم الرسمية للمشاركين في منافساتها ضمن فئتي الرجال والسيدات، بالنسخة الجديدة من البطولة، والتي تقام على استاد سوق دبي الحرة للتنس من 19 فبراير الجاري إلى 4 مارس المقبل.

وشهدت القوائم الرسمية الإعلان عن انضمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً والفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكل من البولندية إيجا شيفونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، والبيلاروسية ارينا سابالينكا، التي أحرزت مؤخرا أول لقب لها ضمن بطولات التنس الكبرى من خلال بطولة أستراليا المفتوحة، التي اختتمت قبل أيام في ملبورن.

وانضمت إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان، الفائزة ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، لكل من سابالينكا وشيفونتيك، ضمن منافسات فئة السيدات من 19 إلى 25 فبراير الجاري.

كما ضمّت القائمة الرسمية النجمة العربية التونسية أنس جابر، التي وصلت لنهائي اثنتين من بطولات التنس الكبرى في 2022، والأمريكية كوكو جوف، التي وصلت لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في 2022.

وفي بطولة الرجال، تشمل قائمة المشاركين في بطولة سوق دبي الحرة، إحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين 500 نقطة، النجم ديوكوفيتش، الفائز بـ 22 من بطولات التنس الكبرى، والروسي أندري روبليف، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، المصنف خامس عالمياً.

كما تضم الكندي الصاعد فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف السابع عالمياً، والروسي دانييل ميدفيديف، الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2021، والألماني ألكسندر زفيريف، الذي خاض المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة 2020.

وقال كولم ماكلوجلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: حقق نوفاك وارينا إنجازين تاريخيين قبل أقل من أسبوع خلال بطولة أستراليا المفتوحة. لذا، نحن متحمسون لمنح عشاق التنس في دبي فرصة مشاهدة النجمين على أرض الملعب.

وأضاف: تضم البطولة مشاركين من أقوى لاعبي التنس العالميين؛ حيث نجحنا في استقطاب أعلى 10 لاعبات تنس تصنيفاً على مستوى العالم، وهو إنجاز نادر لبطولة خارج إطار بطولات التنس الكبرى. وتنطلق بطولات سوق دبي الحرة للتنس بنسختها الـ 23 خلال الشهر الجاري، ويعكس هذا الإنجاز مكانتها الرائدة على أجندة رابطة محترفات التنس.

وقال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: نعمل في كل نسخة على مدار تاريخ البطولة على استقطاب أكبر قدر ممكن من نجوم اللعبة للمشاركة في منافساتها، ونجحنا في تنظيم بطولات مذهلة على مدى الأعوام الماضية.

وأضاف: "تستقطب بطولة هذا العام مجموعة غير مسبوقة من أقوى لاعبات التنس على مستوى العالم، ما يعكس السمعة القوية التي بنيناها على أجندة جولات رابطة محترفي ومحترفات التنس على مر السنين، ونتطلع لتلبية هذه التطلعات وتعزيز سمعتنا الرائدة عند انطلاق البطولة في 19 فبراير الجاري.

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