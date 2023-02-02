«أبيض السلة» يتأهل لربع نهائي «دولية دبي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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خطف منتخبنا الوطني بطاقة التأهل الأخيرة للدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتأهل «الأبيض» بفوزه أمس على الوحدة السوري في ختام الدور الأول بنتيجة 82 - 49، وانفرد بالمركز الرابع بالمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما ودع الوحدة السوري محتلاً المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

ويخوض المنتخب مباراته في ربع النهائي مساء غد مع متصدر المجموعة الثانية، «الرياضي اللبناني أو مواطنه بيروت»، وتقام مباراتا نصف النهائي مساء السبت المقبل والختام الأحد.

وأبدى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سعادته الكبيرة بتأهل منتخب الإمارات للدور ربع النهائي، وأثنى على المستوى الفني للبطولة التي تميزت بتقارب المستويات، مؤكداً على الاستفادة الكبيرة التي يحققها المنتخب من مشاركته أمام فرق تضم محترفين مميزين. ويقيم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي احتفالاً اليوم لوفود البطولة.

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