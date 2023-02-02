قبل نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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يلتقي في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم بملاعب نادي غنتوت، فريقا انكور وبنسلي في الدور قبل النهائي لبطوبة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، فيما تستكمل مباراة تلك المرحلة في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الجمعة بلقاء أبوظبي مع فريق ساريسا في الدور ذاته، ويتأهل الفائز من المباراتين إلى نهائي البطولة التي تختتم فعالياتها ظهر الأحد المقبل بالملعب الرئيسي.

وفي مباريات الترضية بالبطولة ذاتها، تنطلق في الثانية و45 دقيقة من عصر غدٍ الجمعة، مباراة فريق أنينغسلي بارك مع فريق لامار، تعقبها في الرابعة عصراً مباراة فريقي بن دري وغنتوت.

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