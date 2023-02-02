16 شوطاً في «دبي لقوارب التجديف الحديث» السبت

المصدر: دبي - البيان

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بدأ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تجهيزاته لتنظيم أول حدثين رياضيين بحريين في شهر فبراير الحالي، يومي السبت والأحد المقبلين، حيث سيكون عشاق الرياضات البحرية على موعد مع سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، والجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك.

وتشهد شواطئ جزر دبي، بعد غداً السبت، انطلاق سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2023)، والتي تجمع أبطال وبطلات هذه الرياضة من أندية الدولة المختلفة، في صراع مثير على ألقاب 16 شوطاً في منافسات فردي وزوجي ورباعي الرجال والسيدات (ناشئين وشباب تحت 23 سنة وكبار)، على فترتين صباحية ومسائية. ومن المنتظر أن يستقطب السباق ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون الأندية والفرق المنضوية تحت لواء الاتحاد، من بينها فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، وفريق النادي البريطاني للتجديف، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفريق دبي للتجديف، ونادي مونتي للتجديف.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق، ضمن روزنامة السباقات البحرية 2022 ــ 2023، تحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث يشرف الاتحاد على بطولة الإمارات، التي تشمل 6 محطات، تنظم من قبل أندية الرياضات البحرية في الدولة، حيث من المنتظر أن يستضيف النادي جولتين، الأولى بعد غداً السبت، والثانية سيحدد موعدها لاحقاً.

كما ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعلى مدار يومين (السبت والأحد المقبلين)، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك 2022 ــ 2023، التي تقام في إطار حرص النادي على تعزيز الأنشطة والفعاليات المجتمعية، وتوفير أجواء مثالية لمحبي وهواة صيد الأسماك بمختلف أنواعها، من مختلف شرائح المجتمع، والأفراد من الجاليات العربية والأجنبية المقيمة.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل المبدئي للراغبين في المشاركة عبر البوابة الإلكترونية، تمهيداً لإعلان القائمة الأولية قبل انطلاق المنافسات على مدار يومين، في موقع الحدث، عند شواطئ جزر دبي، اعتباراً من صباح بعد غد، حيث ستسلم المشاركات في نفس المكان، عقب انتهاء مشاركة كل متسابق أو متسابقة.

وكانت منافسات الجولة الأولى التي أقيمت يناير الماضي، قد شهدت تسجيل 80 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا على المراكز الأولى في فئتي مجموع الأسماك العام.

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