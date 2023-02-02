عبدالله الجنيبي عضو «تنفيذي الآسيوي» بـ 37 صوتاً

المصدر: دبي- العوضي النمر

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فاز عبد الله الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن غرب آسيا، لدورة انتخابية تتواصل حتى عام 2027، ونال 37 صوتاً في الانتخابات التي جرت، أمس، باجتماع العمومية «الكونغرس الآسيوي» في المنامة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وعبد الله الجنيبي، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

وكانت كل المؤشرات تؤكد الحظوظ الكبيرة لممثل الإمارات في تحقيق فوز يعكس المكانة الرياضية البارزة التي تحظى بها رياضة الإمارات، والعلاقات الواسعة والخبرات الكبيرة للجنيبي، والتي ستسهم في دعم الكرة الآسيوية خلال السنوات المقبلة.

وتم خلال «الكونغرس»، الإعلان عن احتفاظ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئاسة الاتحاد القاري بالتزكية، كما فاز عن غرب آسيا وبالتزكية أيضاً كل من هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والفلسطينية سوزان الشلبي بعضوية اللجنة التنفيذية.

وفي انتحابات عضوية مجلس الاتحاد الدولي «فيفا»، فاز كل من القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والسعودي ياسر المسحل، والياباني كوزو تاشيما والماليزي حاجي محمد أمين والفيلبيني ماريانو ارنيتا.

وأسفرت النتائج الكاملة لانتخابات أعضاء المكتب التنفيذي عن فوز كل من: عبدالله الجنيبي (الإمارات) وعبدالله أحمد الشاهين الربيع (الكويت) عن غرب آسيا، رافشان ايرماتوف (أوزبكستان) عن وسط آسيا، وبسام عبد الجليل (المالديف) وبانكاج بيكرام نيمبانغ (نيبال) عن جنوب آسيا، وكريس نيكو (أستراليا) وسوميوت بومبانمونغ (تايلاند) عن منطقة آسيا، وفوك كاي شان اريك (هونغ كونغ) عن شرق آسيا.

وتم منح السعودية تنظيم نهائيات كأس آسيا لكرة القدم عام 2027، للمرة الأولى في تاريخها، فيما تستضيف قطر النسخة المقبلة مطلع 2024.

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