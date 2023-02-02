«البادل تنس» يطلق جولة المشرق 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للبادل عن إطلاق جولة المشرق للبادل 2023 والتي تضم سلسلة من البطولات المجتمعية المخصصة للهواة للمرة الأولى على مستوى الدولة. وتتألف الجولة من 20 بطولة موزعة على ثمانية أسابيع اعتباراً من فبراير الجاري وحتى ديسمبر المقبل، ويصل مجموع جوائز الموسم الأول منها إلى 350 ألف درهم.

وتشير الانطلاقة المشهودة للجولة وجوائزها القيمة إلى رؤية دولة الإمارات في تعزيز رياضة البادل الأسرع انتشاراً في العالم على الصعيد المحلي، وإتاحتها أمام جميع اللاعبين واللاعبات على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم وقدراتهم.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «تتميز رياضة البادل بشعبية كبيرة في الدولة، ونسعى إلى تعزيز انتشارها من خلال تنظيم فعاليات كبرى على مستوى الدولة للارتقاء بمجتمع البادل ومعايير البطولات والخبرة التنافسية للاعبين.

وتمثل الجولة فصلاً جديداً في رحلة هذه الرياضة المميزة، وتؤكد على التزامنا في تطويرها المستمر محلياً. ونأمل أن تلعب الجولة دوراً استراتيجياً لتحقيق أهداف الاتحاد المتمثلة في تعزيز معايير اللعبة ورعاية جميع اللاعبين والمنظمين والأندية، بالإضافة إلى تعزيز رؤية الدولة الرامية إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع والتأكيد على أهميتها».

بدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: تشكل الجولة دليلاً واضحاً على التزامنا في تعزيز هذه الرياضة المميزة ودعم نموها وتطورها في دولة الإمارات.

وأضاف: يسعدنا التعاون مع اتحاد الإمارات للبادل من أجل تنظيم سلسة البطولات المميزة التي تشكل منصة تحتضن اللاعبين الهواة وتتيح لهم فرصة استعراض مهاراتهم للفوز بجائزة مالية قيمة. وتتميز رياضة البادل بشعبية واسعة بين اللاعبين من مختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع التنوع الكبير لخدماتنا العديدة التي نقدمها في بنك المشرق.

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