722 لاعباً ولاعبة في «تايكواندو العرب» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد صالة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس انطلاق منافسات بطولة كأس العرب للتايكواندو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وينظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو، بمشاركة 722 لاعباً ولاعبة وتعتبر من البطولات المصنفة (جي واحد، G1)، كما يشارك منتخب الإمارات بعدد 33 رياضياً وبواقع 15 لاعبة و18 لاعباً. وأكمل لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني الجاهزية التامة لحصد الميداليات الملونة خلال البطولة العربية التي تقام للمرة الثالثة في إمارة الفجيرة.

بدوره، أكد عبدالله السماحي الأمين العام لاتحاد التايكواندو، أن طموحات منتخب الإمارات كبيرة، وهناك إصرار على حصد عدد من الميداليات الملونة، وخصوصاً الذهبية، وعبر السماحي عن سعادته للجاهزية الفنية الجيدة التي وصل لها لاعبو ولاعبات المنتخب بمتابعة ودعم رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو الدكتور أحمد حمدان الزيودي والأعضاء والأندية الإماراتية للتعاون المثمر الذي قاد لبناء منتخب قادر على المنافسة في كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية G2، ونحن جاهزون لخوض المنافسات والشكر موصول للمدرب المصري تامر صلاح لجهوده الفنية القيمة لتطوير أداء المنتخب، موضحاً أن البطولة قوية بمشاركة لاعبين ولاعبات دوليين مميزين لكن ثقتنا عالية بلاعبي ولاعبات المنتخب.

وكانت اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي قد عقدت مؤتمراً صحافياً قبل أيام لشرح تفاصيل البطولة العربية الثالثة للتايكواندو والبطولة الدولية العاشرة التي تعقب بطولة كأس العرب.

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