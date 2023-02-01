بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز تنطلق غدا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق غدا بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز والتي تتضمن ثلاثة أسابيع من بطولات قفز الحواجز وتستمر على مدار أربعة أيام، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، برعاية شركة لونجين – الراعي الرسمي والعديد من الدوائر والشركات الحكومية والخاصة. وتقام البطولات على مدار ثلاثة أسابيع، وفي الأسبوع الأول تقام منافسات بطولة كأس أمم الشارقة الدولية لقفز الحواجز – فئة الأربع نجوم بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.

وفي الأسبوع الثاني تقام بطولة الشارقة الدولية الثالثة والعشرون لقفز الحواجز - فئة النجمتين نجوم نهائي المجموعة الإقليمية السابعة وخلال الفترة من الجمعة حتى الأحد 10- 12 الجاري، وفي الأسبوع الثالث تقام بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز – فئة الخمس نجوم خلال الفترة من الخميس حتى السبت 17 - 19 فبراير الجاري.

الأسبوع الأول

تقام خلال الأسبوع الأول منافسات بطولة كأس أمم الشارقة الدولية لقفز الحواجز وتعد البطولة من فئة الأربع نجوم، ويشارك فيها نخبة الفرسان من 36 دولة عربية وغربية وأوروبية ورصدت اللجنة المنظمة 275.500 ألف يورو كجوائز مالية للفائزين.

وتقام منافسات البطولة والتي تتضمن 20 شوطاً على أرض الصالة المغلقة والميدان الخارجي بمعدل 10 أشواط في كل من الصالة والميدان الخارجي، ومقسمة على الأيام الثلاثة بين فئة الأربع نجوم لكأس الأمم وأشواط كأس الأمم للأشبال والناشئين والشباب وأشواط الخيول الصغيرة. كما يقام في البطولة - كأس الأمم - للأشبال والناشئين والشباب بنسختها الخامسة ويعد نادي الشارقة للفروسية والسباق أول من أقام بطولة في المنطقة لهذه الفئات السنية.

يتضمن اليوم الأول أربعة أشواط يبدأ بالشوط الأول شوط إسطبلات الشراع الترحيبي للفرسان الشباب بجولة واحدة وبحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم وجوائز مالية قدرها 3600 يورو والشوط الثاني شوط إسطبلات الشراع للأطفال وبجولتين وبحواجز يصل ارتفاعها حتى 110 سم وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو والشوط الثالث شوط شركة ماجستيك فئة النجمة الواحدة بحواجز 120 سم وبجوائز مالية قدرها 3000 يورو والشوط الرابع شوط إسطبلات الشراع للناشئين 120 سم وبجوائز مالية 3000 يورو.

لجان البطولة

وتتكون لجنة الحكام من 7 حكام من الدول العربية والأجنبية يرأسها الألماني الينابروش ستيفان، ومصمم المشار عاطف شوقي إلى جانب 6 مساعدين، إلى جانب العديد من اللجان ومنها الطبية والانضباطية والإعلامية.

فعاليات مصاحبة

وسيصاحب البطولة معرض لأدوات ومستلزمات الفروسية وألعاب ترفيهية للأطفال وركوب خيول البوني للأطفال مجاناً وقرية شعبية وعروض ترفيهية للجمهور وركن مطاعم منوعة وعروض تراثية.

وقدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للشركات الراعية وهي شركة لونجين – الراعي الرسمي للبطولة – ومجلس الشارقة الرياضي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية وشركة كافالور وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركة ماجستيك.

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