ختام دولية «J 100» لتنس الشباب

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت في ملاعب أكاديمية توب سبن للتنس في دبي بطولة «دبي للشباب J 100»، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وشهدت المنافسات سيطرة لاعبي ولاعبات ألمانيا وسويسرا على المراكز الأولى في البطولة.

وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب السويسري نيكولا جوسيج بلقب بطولة فردي الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي ايغور بليشفتش بمجموعتين مقابل واحدة (6-0) و(3-6) و(6-1)، وفي فردي البنات فازت الألمانية جوسي دايمس بلقب البطولة بعد فوزها في النهائي على اللاعبة الروسية ايميليا كاتس (7-5) و(6-2). وفي ثنائي الشباب فاز الألمانيان نيكولا جوسيج ودومنيكان دوكاريو (10-8) و(6-2) و(4-6) ونجح المتنافسون بتقديم مستويات فنية عالية.

من جهته، هنأ ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد، الفائزين بكؤوس البطولة وتحسين مراكزهم في التصنيف الدولي، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للتنس حريص على الاستمرار بتنظيم هذه البطولات وفقاً للتعاون مع الاتحاد الدولي وخطة المسابقات المعتمدة، مبيناً أن معظم مباريات البطولة ظهرت بصورة قوية مما يعكس المكانة الفنية للاعبين واللاعبات الذين شاركوا فيها، وأضاف: استضافة البطولة للمرة الأولى على ملاعب الإمارات في دبي، تعد مكسباً لكونها من تصنيف «J 100»، ونتطلع إلى تنظيم بطولات مميزة بتصنيفات عالية لفئة الشباب في الفترة المقبلة، وبخصوص مدى استفادة اللاعبين المواطنين أكد أنها وفرت فرصة مهمة لمزيد من الاحتكاك ومكاسب مميزة سيتم العمل على تعزيزها مستقبلاً.

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